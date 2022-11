Soleil Sorge: “Luca Onestini? Ecco come reagirei se mi chiamasse in causa”, retroscena su Totti

Dopo essere stata protagonista indiscussa del GF Vip nella passata edizione, Soleil Sorge è tornata al centro dell’attenzione anche quest’anno, mantenendo vivissimo il suo rapporto con il popolare reality di Canale 5. E’ lei, infatti, a condurre con Pierpaolo Pretelli il GF Vip Party.

Soleil Sorge, ecco come giudicherà Luca Onestini

Proprio al GF Vip Party, Soleil Sorge è chiamata a giudicare anche il suo ex fidanzato Luca Onestini, attualmente in isolamento a causa del Covid. In merito ecco cosa ha svelato Soleil, intervistata dal settimanale Chi:

Mi sento super partes, non è la prima volta che mi trovo a giudicare qualcuno con cui ho avuto a che fare. Qualunque mio ex venga sottoposto al mio giudizio sarà trattato come gli altri. Se poi mi chiama in causa ci rido sopra, il passato è passato.

Nel corso dell’intervista la Sorge ha anche svelato un retroscena su Francesco Totti, in questo periodo al centro del gossip a causa della sua chiacchieratissima separazione dall’ex moglie Ilary Blasi. Soleil in passato ha lavorato per la Roma, anche a lei Totti ha scritto un messaggio come sarebbe accaduto, secondo il suo racconto, con Antonella Fiordelisi? L’influencer ha replicato:

Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una persona squisita. E ai tempi non c’era Instagram.