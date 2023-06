In pieno Pride Month 2023 non accenna a placarsi la polemica attorno ad Arisa. Le sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e sulla comunità LGBTQIA+ sono state certamente infelici. Il tentativo della cantante di “rimediare” allo scivolone non è stato dei migliori.

Arisa torna a parlare della Meloni

Ha provato a giustificarsi, ma alla fine Arisa ha deciso di compiere un ulteriore passo indietro rispetto all’impegno che aveva sempre dimostrato rispetto alla vicinanza alla comunità LGBTQIA+, rinunciando ai Pride.

Una comunità che oggi più che mai ha bisogno di sostenitori ma che purtroppo non si è sentita sufficientemente ‘sostenuta’ da Arisa. “Oggi sono arrivata a leggere che sono il nemico numero uno della comunità”, ha esordito in un lungo video nelle sue Instagram Stories.

A detta della cantante, si tratterebbe di una esagerazione ma al tempo stesso ha ammesso anche di essersi imbattuta in una intervista sfortunata e che non si aspettava affatto (credeva di dover solo presentare il suo ultimo singolo e non di parlare di tematiche come eutanasia, diritti civili e governo Meloni).

Nelle sue Instagram Stories ha ribadito di apprezzare molto la Meloni “perché è stata una donna capace di raggiungere traguardi mai raggiunti da nessuno prima”.

Dopo aver spiegato di aver vissuto un periodo molto difficile ma che ha voluto tenere per sé, ha concluso con un suo desiderio: vedere la Meloni al Pride (!!!).

Io sono fiduciosa e il mio sogno più grande è che Giorgia Meloni sia al Pride per ascoltarvi, per capire le vostre ragioni senza filtri, senza intermediari, e concedervi e concederci i diritti fondamentali. E capire che è solo amore quello che vogliamo, essere felici. E anche per lei sarebbe più semplice amministrare uno stato di persone felici che uno stato di gente che deve sempre battagliare per quello che dovrebbe essere la normalità, quando ci sono tanti problemi da risolvere, che sono molto più gravi che l’amore.

Nel frattempo a non andarci ai Pride, in un momento storico importantissimo come quello che stiamo vivendo, sarà proprio la stessa Rosalba Pippa. Noi intanto, vi riproponiamo il messaggio di Alessandro Zan.