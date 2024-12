Il segreto di Lorenzo e Helena, la delusione di Shaila Gatta: ecco cosa è successo stanotte

Dopo settimane di mistero e speculazioni, finalmente il segreto di Lorenzo Spolverato è stato rivelato durante l’ultima puntata del Grande Fratello, con Alfonso Signorini che ha affrontato la questione tanto attesa. Tuttavia, il presunto “mistero” riguardava semplicemente alcuni messaggi scambiati su Instagram tra Lorenzo e Helena Prestes prima dell’inizio del reality. Nonostante Lorenzo abbia minimizzato, la situazione ha scatenato l’ira della sua compagna, Shaila Gatta, che non ha preso bene quanto accaduto, sfogandosi subito dopo la diretta con Yulia Bruschi.

Il segreto di Lorenzo e Helena, la delusione di Shaila Gatta: “Non mi è piaciuto!”

Shaila Gatta, visibilmente provata, ha raccontato a Yulia il motivo del suo malessere. Ha spiegato di essere a conoscenza della chat tra Lorenzo e Helena, ma di non aver mai immaginato che il contenuto sarebbe emerso pubblicamente. “Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto. Non mi sono basata su questa chat, io lo conosco”, ha dichiarato Shaila.

La questione è però degenerata quando la ex velina ha scoperto che nel guardaroba di Lorenzo si trovano ancora abiti e biglietti di Helena. Una situazione che, a suo dire, va contro il rispetto reciproco nella loro relazione: “Ma quale ricordo è? Io ho tolto le cose di Javier. Non mi è piaciuto”.

Lo sfogo: accuse e recriminazioni

Shaila ha accusato Lorenzo di avere “frasi pronte” per ogni situazione, ma di cedere facilmente alle “paroline dolci” di Helena. Questo comportamento, unito al confronto tra Shaila e il suo ex Javier, ha fatto emergere una forte tensione: “Io stasera c’ho messo la faccia a fare una brutta figura, ma ho difeso la coppia. Intanto lei ha ottenuto quello che voleva”, ha concluso riferendosi a Helena.

Quale sarà il destino della coppia?

L’episodio ha messo in discussione la stabilità del rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, già provato da dinamiche complesse e da una comunicazione non sempre lineare. Resta da vedere se il loro amore saprà superare questa crisi o se la vicenda segnerà un punto di non ritorno.