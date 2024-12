Il segreto di Helena e Lorenzo al GF, messaggi e promesse: ecco di cosa si tratta – VIDEO

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena ha avuto un intenso confronto con Lorenzo in Tugurio. Dopo le tensioni della settimana, la brasiliana ha deciso di chiarire i suoi sentimenti, leggendo una lettera scritta “con il cuore”. “Non volevo intromettermi tra te e Shaila, ma sentivo il bisogno di esprimermi”, ha spiegato.

Il segreto di Helena e Lorenzo: ecco di cosa si tratta

Il contenuto della lettera ha rivelato emozioni profonde e una certa difficoltà nell’accettare l’avvicinamento tra Lorenzo e Shaila. “Porterò con me le belle cose che ci sono state tra noi”, ha aggiunto Helena, riferendosi ai momenti creativi condivisi con Lorenzo.

Stiamo per scoprire tutta la verità sul presunto segreto di Lorenzo… di cosa si tratta veramente? #GrandeFratello pic.twitter.com/6DoiwQBPXk — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2024



La puntata si è fatta più intensa quando Alfonso ha portato alla luce un presunto segreto tra i due concorrenti. Una clip ha mostrato gli altri inquilini discutere del loro possibile passato comune. Helena ha ammesso:

Questo segreto l’ho tenuto per tanto tempo, perché so che non reagirebbe bene lui. Prima di entrare qui, ci siamo scritti, con tanta paura. Su Instagram… Io l’ho cercato. Mi piaceva come profilo. Lui aveva delle belle intenzioni. Io ho chiesto a lui di proteggermi, perché io avevo paura di venire qui. Lui non mi ha mai promesso niente. Non ci siamo mai incontrati, mai. Io ero a Parigi.

Anche Lorenzo ha confermato l’esistenza di messaggi tra loro, dichiarando:

Sicuramente ho fatto una cosa che non si fa e, soprattutto, mi sono fidato della persona sbagliata. Helena mi ha scritto su Instagram. Abbiamo parlato un po’ in generale. Non ci siamo più visti. Il patto era che non usciva questa cosa, perché mi sono accorto che avevo fatto una cavolata. Sì, Shaila penso lo sapesse prima… Sì, sono sicuro. Lei mi ha detto ‘io so già’. Lo sapeva. Se abbiamo fatto un patto con Helena? No, c’era un accordo di giocare e scherzare, spalleggiarci. Poi non è andata nemmeno così. Però sicuramente c’era un’intesa.

Lorenzo conferma la versione degli altri inquilini: prima di entrare al #GrandeFratello lui ed Helena si sono scambiati dei messaggi pic.twitter.com/2y7TY7hlWS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2024

La reazione di Shaila

Rientrato in Casa, Lorenzo ha affrontato Shaila, che si è detta delusa. “Non mi piace che ti sei fidato di una persona come lei”, ha commentato la ballerina, aggiungendo di voler restare fuori dalle loro dinamiche. Inoltre, ha criticato Lorenzo per aver conservato i bigliettini di Helena, considerandoli una mancanza di rispetto.

Il confronto tra Shaila e Lorenzo è inevitabile… come cambierà il loro rapporto? #GrandeFratello pic.twitter.com/1J6ZrWLkfl — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 2, 2024

Una puntata ricca di colpi di scena

La serata si è conclusa con nuove tensioni tra i protagonisti. Helena ha cercato di difendersi, spiegando di non aver voluto tradire Lorenzo, ma lui ha ribattuto: “Il nostro accordo era di non far uscire nulla”.

Non sono mancati accenni a presunti flirt di Lorenzo con altre persone, prontamente smentiti dall’inquilino: “Non ho mai avuto un flirt con un guru della moda”.