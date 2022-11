Scherzetto o dolcetto? Per Sonia Bruganelli, quello fatto dal GF Vip è stato decisamente uno scherzo poco gradito. Nel giorno in cui ci si prepara al ritorno del reality condotto da Alfonso Signorini con una nuova puntata, il profilo social del Grande Fratello Vip ha come sempre pubblicato la foto che ne annuncia la messa in onda. Ma senza Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli, lo scherzo di Halloween del GF Vip

A differenza delle precedenti puntate, nel post social di lancio del nuovo appuntamento del GF Vip 7 manca proprio lei, l’opinionista Sonia Bruganelli. “Brividi, misteri e maschere: la vera notte di Halloween è con i nostri Vipponi! GF VIP vi aspetta oggi in prima serata su Canale5 e live su Mediaset Infinity per una nuova puntata… da urlo!”, si legge su Twitter.

Nella foto in questione ritroviamo Orietta Berti, la spumeggiante Giulia Salemi, regina del Twitter e… Carmen Russo! Che fine ha fatto la Bruganelli.

Qualcuno avrà pensato che sin dalla puntata odierna l’opinionista avrebbe lasciato il posto alla sostituta (Carmen Russo?). Nei giorni scorsi infatti era stata annunciata l’assenza della moglie di Paolo Bonolis per alcune puntate del reality. Sonia è però intervenuta sotto la foto su Twitter commentando piccata:

Comunque non sono ancora andata in vacanza eh?!?!