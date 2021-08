Santiago De Martino “rimprovera” mamma Belen Rodriguez per i troppi selfie che si fa quotidianamente. Il bizzarro episodio è stato condiviso proprio su Instagram dalla showgirl argentina.

Santiago rimprovera Belen Rodriguez

“Tremila selfie al giorno fai tu, li ho contati…”, ha affermato il primogenito di casa Rodriguez. Proprio Belen, dopo averlo abbracciato ha voluto precisare: “Non è vero!”.

“Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021″, ha aggiunto ancora il figlio prendendo bonariamente in giro la sua mamma.

La showgirl argentina è diventata da poco mamma per la seconda volta con l’arrivo di Luna Mari, figlia avuta dal compagno Antonino Spinalbese.

E se la vita privata di Belen Rodriguez procede a gonfie vele, anche la carriera va bene. La showgirl tornerà in televisione a breve con la nuova stagione di Tu si que vales in onda su Canale 5.

