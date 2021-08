Ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello al Grande Fratello Vip? “Nome confermato”

Il cast del Grande Fratello Vip 6 prende poco alla volta forma. Ad oggi abbiamo due certezze e tutta una serie di nomi ancora in forse ma molto vicini ad accedere alla porta rossa del reality. Dovrebbero essere in tutto 21 i concorrenti della nuova edizione, la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini. Ed ora sembra trovare sempre più conferma il nome di Gianmaria Antinolfi, venuto alla ribalta per un breve flirt avuto con la showgirl Belen Rodriguez e prima ancora con Dayane Mello.

Gianmaria Antinolfi concorrente del Grande Fratello Vip 6?

Il nome dell’imprenditore napoletano come possibile concorrente del Grande Fratello Vip 6 era emerso già nelle passate settimane ed adesso a confermare la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia ci ha pensato il portale 361Magazine: una fonte accreditata avrebbe accertato la sua partecipazione.

Dopo averlo visto al fianco di Belen Rodriguez e prima ancora di Dayane Mello, il nome di Gianmaria Antinolfi ha incuriosito sempre di più gli appassionati di gossip ed addetti ai lavori. Manager napoletano, è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Stando a quanto scrive 361Magazine:

Il giovane imprenditore sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip che, anche quest’anno, si prospetta come una delle edizioni più longeve del popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.