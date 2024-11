Sanremo 2025, quando e dove verranno annunciati i cantanti in gara? Carlo Conti svela la data

Cresce l’attesa per la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Dopo settimane di indiscrezioni, Carlo Conti ha confermato la data in cui verranno annunciati i nomi dei cantanti in gara per il prossimo Sanremo. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcune fonti che parlavano di metà novembre, sarà il 2 dicembre il giorno decisivo. A rivelarlo è stato lo stesso conduttore e direttore artistico, ospite del programma La Conversazione su RaiPlay.

Quando e dove verranno annunciati i cantanti di Sanremo 2025?

Dopo la chiusura della prossima edizione dello Zecchino d’Oro, che si concluderà domenica 1 dicembre, Carlo Conti si trasferirà a Roma per l’annuncio ufficiale presso gli studi del Tg1. La data da segnare sul calendario è lunedì 2 dicembre, anche se resta da definire se l’annuncio avverrà nell’edizione delle 13:30 o in quella serale delle 20.

Per l’edizione di Sanremo 2025, il regolamento prevede 24 cantanti per il girone Campioni, tuttavia Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità di qualche modifica dell’ultimo minuto, qualora un brano eccezionale colpisse l’attenzione della direzione artistica. I Big hanno tempo fino al 26 novembre per presentare le loro proposte musicali: ogni anno l’annuncio degli artisti in gara rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti del Festival, e le aspettative per l’edizione 2025 sono altissime.

Con il ritorno di Carlo Conti come direttore artistico e conduttore, il Festival della Canzone Italiana mira a presentare un mix di grandi nomi e nuove proposte per mantenere alto l’interesse del pubblico.