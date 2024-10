Sanremo 2025, la svolta di Carlo Conti: “Pronto a svelare i Big in anticipo”, i possibili nomi

La notizia ha incuriosito gli appassionati di Sanremo 2025: Carlo Conti sarebbe pronto a rivelare il cast dei Big in anticipo. Lo scoop arriva da Luca Dondoni, giornalista musicale di rilievo, che durante il programma La Volta Buona di Caterina Balivo ha dichiarato: “A me è arrivata voce che Carlo Conti anticiperà la comunicazione dei nomi dei cantanti di Sanremo in un Tg1 delle prossime settimane”.

Sanremo 2025: la svolta di Carlo Conti e i Big in gara

Questa decisione, se confermata, rappresenterebbe una svolta senza precedenti per il Festival di Sanremo 2025. Da sempre, infatti, il cast dei cantanti in gara viene mantenuto segreto almeno fino al mese di dicembre.

Tra le indiscrezioni svelate da Dondoni, due nomi spiccano tra i potenziali protagonisti: Rocco Hunt e Michele Bravi. L’interesse verso i due artisti è confermato anche dalle parole di Caterina Balivo, che ha commentato: “A noi piacciono molto! Usiamo pure la canzone di Rocco Hunt come sigla”.

Il ritorno di Michele Bravi sarebbe un colpo di scena emozionante, mentre Rocco Hunt rappresenterebbe una certezza, con il suo ritmo travolgente e l’affetto dei fan.

Sempre durante l’intervento a La Volta Buona, Dondoni ha specificato che, sebbene i nomi dei Big possano essere anticipati, si dovrà attendere per conoscere i titoli delle canzoni in gara. “Conti svelerà gli artisti, ma i titoli delle canzoni verranno annunciati un po’ più tardi”, ha anticipato Dondoni, lasciando intuire che si vuole mantenere un po’ di suspense fino a poco prima del Festival.

Oltre ai già citati, il giornalista ha avanzato ipotesi su altri possibili Big, tra cui Alex Britti, Elodie, Sal Da Vinci e Blanco, nomi che arricchirebbero ulteriormente un cast potenzialmente ricco di sorprese.