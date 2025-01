Sanremo 2025, spunta il primo super ospite di Carlo Conti: ecco di chi si tratta

Proseguono le grandi manovre in vista del Festival di Sanremo 2025, che si terrà dall’11 al 15 febbraio. Durante l’edizione delle 20 del TG1, Carlo Conti ha svelato che Lorenzo Jovanotti sarà il super ospite della prima serata. Il celebre cantante, durante il servizio, ha scherzato con Conti affermando di essersi preparato per il Festival di Castrocaro, ma sarà invece all’Ariston.

Jovanotti e Sanremo 2025: un legame speciale

Non è la prima volta che Jovanotti calca il palco di Sanremo come ospite d’onore. Già nel 2008, con la conduzione di Pippo Baudo, aveva partecipato come super ospite. Nel 2022 ha scritto la canzone Apri tutte le porte per Gianni Morandi e lo ha affiancato durante la serata delle Cover. La sua unica partecipazione in gara risale al 1989 con il brano Vasco, classificandosi quinto.

I co-conduttori: chi affiancherà Carlo Conti?

Nei giorni scorsi, Conti aveva annunciato i co-conduttori delle diverse serate, ma la prima serata rimaneva un mistero. Si sa solo dell’arrivo di due amici speciali.

Mercoledì, Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio lo affiancheranno, mentre giovedì sarà il turno di Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone.

La serata delle Cover vedrà la partecipazione di Geppi Cucciari e Mahmood.

La finale vedrà sul palco Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, con quest’ultimo anche al timone del Dopofestival.

La lista dei cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2025 vedrà la partecipazione di 30 artisti, tra veterani e nuove leve. Tra i nomi più attesi troviamo Noemi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, e debutti come Tony Effe, Emis Killa, Lucio Corsi, Olly e Bresh. Particolare attenzione per Fedez, Achille Lauro ed Elodie, pronti a lanciare nuovi brani di successo.

Oltre ai big, ci saranno quattro Nuove Proposte: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP e Lil Jolie, vincitori di Sarà Sanremo. Durante la serata delle Cover, verrà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Le serate del Festival saranno precedute dal Prima Festival, condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.