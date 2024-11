Sanremo 2025, lista dei Big annunciata da Carlo Conti in diretta: ecco dove e quando!

Carlo Conti torna al timone del Festival di Sanremo 2025 con l’energia di sempre. Durante un incontro alla Milano Music Week, il conduttore ha svelato che i nomi dei Big in gara saranno annunciati domenica 1° dicembre, alle 13:30, nell’edizione del TG1. “Mia moglie mi ha detto: ‘Chi te l’ha fatto fare?’ Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco”, ha dichiarato Conti.

Sanremo 2025, l’annuncio dei Big da parte di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 sarà il primo dopo il quinquennio di Amadeus, e le aspettative sono altissime. Conti ha ricordato che la decisione di tornare è nata anche grazie al forte sostegno ricevuto da discografici, major e artisti indipendenti: “Mi sono sentito appoggiato. Ho detto sì per passione e per verificare se il mio orecchio è ancora moderno”.

L’elenco ufficiale dei Big non è ancora noto, ma Carlo Conti ha lasciato intendere che i partecipanti saranno più di 24. Durante l’evento Il Sanremo che verrà, ha affermato: “Avevamo previste 24 canzoni, ma le aumenteremo. Non più di 40, perché poi deve iniziare il Dopofestival!”. Questa novità promette una competizione ricca di voci e stili diversi, per una celebrazione ancora più inclusiva della musica italiana.

Carlo Conti, già direttore artistico del Festival dal 2015 al 2017, porta con sé l’esperienza di edizioni memorabili, ma con un’attenzione al futuro: “Voglio proporre un Festival fresco, capace di unire il pubblico di tutte le generazioni”. Con il supporto della Rai e della scena musicale italiana, Sanremo 2025 promette di essere un evento imperdibile.