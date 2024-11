Toto-Sanremo 2025: ecco tutti i nomi dei cantanti verso il Festival, la nuova maxi lista

A meno di due settimane dall’annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, previsto per il 2 dicembre, il toto-nomi si infiamma con due figure di grande richiamo mediatico: Fedez e Tony Effe, al centro di un acceso dissing nei mesi scorsi. A rilanciare l’ipotesi di una possibile partecipazione di Federico è stato il sito del settimanale Chi.

Secondo AdnKronos, i cantanti verso il Festival di Sanremo sarebbero numerosi, ecco la lunga lista:

Per ora si può solo registrare che i nomi che circolano con maggiore insistenza nei toto-Sanremo pubblicati nelle ultime settimane sono quelli di Elodie, Blanco, Gazzelle, Madame, Achille Lauro, Brunori Sas, Coma_Cose, Benji & Fede, Olly, Francesca Michielin, Gaia, Clara, Luchè, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Alex Britti, Alessandra Amoroso, Noemi, Arisa, Modà, Anna Pepe, Bresh, Virginio, Rkomi, Petit.

Insistentemente circolano anche i nomi di Ermal Meta e Francesco Gabbani, che proprio nei festival di Conti debuttarono nella sezione Giovani. In quota over, oltre ad Al Bano che ha già fatto sapere di aver inviato anche quest’anno ai selezionatori due canzoni, si vocifera – a quanto apprende l’Adnkronos – delle candidature di Marcella Bella, Amedeo Minghi, Fausto Leali e Massimo Ranieri.

Grande attesa per la nuova edizione

Il Festival di Sanremo 2025 è la 75ª edizione del celebre Festival della Canzone Italiana, un evento musicale che si svolge ogni anno a Sanremo, in Liguria. È uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia e una delle manifestazioni canore più importanti del panorama musicale nazionale.

Il Festival è noto per essere una vetrina per i migliori artisti italiani, dai giovani emergenti alle icone della musica, che competono con brani inediti per aggiudicarsi il titolo di vincitore. La gara include tradizionalmente una giuria, un televoto del pubblico e, spesso, una componente orchestrale dal vivo.

L’edizione del 2025 si terrà come di consueto al Teatro Ariston e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. L’annuncio ufficiale dei Big in gara è previsto per il 2 dicembre 2024, ma i preparativi e i rumor attorno ai partecipanti hanno già iniziato a creare un grande fermento tra i fan della musica italiana e gli appassionati di spettacolo.

Questa edizione sarà particolarmente speciale, poiché segna un anniversario importante: il 75° anno dalla fondazione del Festival, che nacque nel 1951. Oltre alla gara canora, sono attese esibizioni di ospiti internazionali, momenti di intrattenimento e una conduzione che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere affidata ancora una volta a Amadeus, già direttore artistico e conduttore di successo delle edizioni precedenti.

Il vincitore di Sanremo, inoltre, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, un’opportunità per far conoscere il proprio talento su un palcoscenico internazionale.