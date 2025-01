Sanremo 2025: scelti i due conduttori a sorpresa per il Festival, il ruolo di Giulia De Lellis

Il Festival di Sanremo 2025 inizia già a scaldare i motori, e le ultime indiscrezioni stanno facendo discutere il pubblico. Secondo quanto riportato oggi da Dagospia, Carlo Conti, alla guida del Festival, potrebbe essere affiancato da due nomi inaspettati, con una formula di conduzione che promette colpi di scena.

Le indiscrezioni sui conduttori di Sanremo 2025: Geppi Cucciari e Mahmood?

Tra le voci che si rincorrono, emerge quella della possibile partecipazione di Geppi Cucciari, comica apprezzata per la sua verve, e del cantante Mahmood, due volte vincitore del Festival. La loro presenza non è ancora ufficiale, ma le fonti sottolineano come entrambi siano stati contattati per prendere parte a una o più serate.

Dagospia aggiunge: “Conti avrebbe chiesto la disponibilità a Cucciari e Mahmood per affiancarlo in alcuni momenti chiave del Festival. Lo schema sarà a rotazione, come nelle edizioni precedenti”.

Un Dopofestival di volti noti e un regolamento rivoluzionario

Non solo il palco dell’Ariston, ma anche il Dopofestival si preannuncia ricco di sorprese. La presenza fissa di Giulia De Lellis è stata confermata, mentre Selvaggia Lucarelli avrà un ruolo centrale nei dibattiti post-serata.

Come Dagoanticipato Giulia De Lellis, con i vari incroci gossippari che nemmeno tre numeri del settimanale Chi, sarà al DopoFestival con un ruolo fisso.

Carlo Conti ha inoltre rivelato un importante cambiamento nel regolamento: “La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata sarà randomica, senza rivelare la reale classifica. Questo renderà la proclamazione del vincitore ancora più emozionante”.

Verso l’annuncio ufficiale

Gli annunci definitivi del cast sono attesi nei prossimi giorni. Intanto, il clima di attesa cresce, così come l’interesse per una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.