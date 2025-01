Sanremo 2025: Carlo Conti conferma Selvaggia Lucarelli, durata serate e temi delle canzoni

Carlo Conti si prepara a riportare la sua firma al Festival di Sanremo 2025 con un’edizione che promette di sorprendere il pubblico. In un’intervista a La Freccia, il conduttore toscano ha anticipato alcune delle principali novità, tra cui l’inedita gestione delle classifiche, la durata delle serate e il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli come ospite fissa al Dopofestival.

Sanremo 2025: tutte le novità del Festival di Carlo Conti

Per mantenere alta la suspense e scongiurare strategie organizzate dai fan club, ogni sera saranno comunicati i cinque Big più votati, ma in ordine sparso. Una scelta che, secondo Conti, “permetterà di lasciare tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo”.

Durata delle serate: limite fissato all’1 di notte

Con 30 canzoni in gara, il Festival non può certo essere breve. Conti conferma che la chiusura delle serate è prevista attorno all’1 di notte per rispettare gli accordi pubblicitari.

“Al massimo andremo avanti fino all’una per passare la linea al Dopofestival con Alessandro Cattelan” ha dichiarato il conduttore, lasciando intendere che cercherà di contenere i tempi per soddisfare i fan.

Selvaggia Lucarelli: commenti taglienti al Dopofestival

Selvaggia Lucarelli non sarà co-conduttrice, ma ospite fissa del Dopofestival. “Confermo che Selvaggia ci sarà per commentare a caldo le serate”, ha dichiarato Conti, sottolineando il ruolo della giornalista e opinionista in questa nuova edizione.

Carlo Conti a La Freccia: ” Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera. Confermo che Selvaggia Lucarelli sarà al Dopofestival, ma non come co-conduttrice bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate”. #Sanremo2025 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 2, 2025

I temi delle canzoni

Conti promette un Sanremo 2025 variegato, con brani che spaziano dall’amore ai rapporti familiari fino alla leggerezza. “Sanremo è sempre un’occasione per raccontare storie attraverso la musica” ha detto, rispondendo alle critiche sull’assenza di temi d’attualità.

Con la nuova misurazione Total Audience, Conti si dice pronto a vivere il Festival con leggerezza e spirito di festa. “Ogni anno fa storia a sé, e quest’anno non sarà diverso,” ha concluso il conduttore.