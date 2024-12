Sanremo 2025, co-conduttori: “Carlo Conti lavoro per avere una conduttrice al suo fianco”

Dopo aver svelato cast dei Big e titoli delle rispettive canzoni del prossimo Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti si sarebbe messo già al lavoro in merito ai co-conduttori: chi troveremo, al suo fianco dal prossimo febbraio?

Sanremo 2025, co-conduttori: nomi e ipotesi

I nomi di Annalisa, Serena Rossi e Mahmood sono in circolazione già da qualche tempo come co-conduttori del prossimo Sanremo 2025. A svelarli sono stati i critici musicali e giornalisti, Paolo Giordano, Luca Dondoni e Andrea Laffranchi.

Sui social è circolata anche l’ipotesi Milly Carlucci, alla quale la conduttrice di Ballando con le Stelle ha però replicato in una intervista a Fanpage.it:

Credo sia una cosa venuta fuori sui social. Non me ne ha parlato nessuno al momento, se fosse vero avrei ricevuto un messaggio.

Nonostante le sue parole, però, l’ipotesi continua ad essere più che concreta, come svelato sempre dalla medesima testata dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando:

Un successo che potrebbe essere consacrato con un impegno imprevisto, ma gradito, per il mese di febbraio. Stando a quanto apprende Fanpage.it, Carlo Conti starebbe lavorando per avere Milly Carlucci a Sanremo 2025 come co-conduttrice. Un’indiscrezione che al momento non trova conferme, né smentite assolute, ma secondo le voci di corridoio rientra nel novero dei possibili scenari per il prossimo febbraio.

In caso di conferma, per Milly Carlucci si tratterebbe della sua seconda volta sul palco dell’Ariston, dopo l’esperienza del 1992 al fianco di Pippo Baudo, con Alba Parietti e Brigitte Nielsen, e che la stessa conduttrice non disdegnerebbe affatto.

Continua ad esserci ancora anche l’ipotesi Selvaggia Lucarelli, già confermata alla conduzione del Dopofestival da Alessandro Cattelan. E chissà che non la ritroveremo all’Ariston anche in occasione dell’ultima serata di Sanremo 2025.