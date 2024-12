Sanremo 2025, mistero sulla foto di gruppo: non solo Fedez, ecco gli altri Big assenti

Sanremo 2025 non smette di far parlare di sé, e questa volta i riflettori sono puntati su un retroscena che coinvolge Fedez e altri Big della kermesse. Secondo un’indiscrezione diffusa da Gabriele Parpiglia, il rapper avrebbe scattato la celebre foto promozionale di TV Sorrisi e Canzoni separatamente rispetto agli altri artisti in gara.

Sanremo 2025: chi ha davvero disertato la foto di gruppo?

A quanto pare, Fedez non sarebbe stato l’unico: anche Massimo Ranieri, Francesco Gabbani e Olly avrebbero posato in un momento diverso, per ragioni legate ai loro impegni personali e professionali. Eppure, il caso di Fedez sembra sollevare domande più complesse.

Perché Fedez non era presente con gli altri?

Il post di Parpiglia, condiviso su X, ha scatenato un acceso dibattito sui social:

Fedez ha scattato la foto di TV Sorrisi e Canzoni il giorno prima rispetto agli altri artisti in gara (Conti ha ripristinato la foto di gruppo). Oltre a lui anche Ranieri, Gabbani e Olly hanno scattato il giorno prima perché il 19 avevano dei Live. (Gabbani al Forum, Ranieri a teatro e Olly a Napoli). Gli altri avevano impegni, Fedez no. Perché?

Il dubbio sollevato riguarda la vera ragione dietro l’assenza del rapper alla sessione fotografica ufficiale del 19 dicembre. A differenza di Gabbani, impegnato al Forum di Assago, Ranieri a teatro e Olly a Napoli, per Fedez non emergono motivazioni ufficiali che giustifichino la sua assenza.

C’è chi ipotizza che il cantante abbia preferito evitare eventuali tensioni o che abbia avuto impegni personali, lontani dai riflettori. Tuttavia, non è escluso che si tratti di un gesto strategico in vista del Festival.