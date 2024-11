Rossella Erra accusa Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Sai già chi…”, scontro in diretta

Sabato 23 novembre, la pista di Ballando con le Stelle è diventata il teatro di uno scontro infuocato in giuria. L’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha diviso i giudici, scatenando tensioni tra Rossella Erra e Selvaggia Lucarelli. La performance, impeccabile dal punto di vista tecnico, è stata al centro di un’accesa discussione sulla sua originalità.

Selvaggia Lucarelli stronca la performance: Rossella Erra difende la coppia

Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato critiche alla coppia, pur riconoscendo le loro capacità tecniche. “Non c’è nulla da eccepire tecnicamente, ma quello che ho visto non mi è piaciuto”, ha spiegato la giudice. Lucarelli ha poi aggiunto: “Questa cosa è ben fatta ma è noiosa. L’ho vista mille volte. C’era più originalità in quella di Alberto Matano o in altri concorrenti”.

Nonostante abbia definito Bianca Guaccero una “fuoriclasse”, la giudice ha sottolineato che la coreografia manca di creatività e bellezza. Un giudizio che non è passato inosservato e ha suscitato immediate reazioni.

Rossella Erra e Sara Di Vaira difendono Bianca e Giovanni

Di fronte alle osservazioni di Selvaggia, Rossella Erra è intervenuta con veemenza, difendendo Bianca e Giovanni:

“Noi qui abbiamo una coppia che è l’eccellenza. Pernice è un signor professionista. Per noi non è roba vecchia. Tu dicesti che loro sono dei robot ma non è vero, sono passione che scorre e cuore che batte. Guarda caso fai sempre dei paragoni, tu hai già deciso che deve vincere”.

Anche Sara Di Vaira ha sostenuto l’opinione di Erra, sottolineando la qualità tecnica della coreografia: “Giovanni Pernice ha fatto una coreografia che non aveva nulla di sbagliato”.

La giuria si spacca: chi avrà ragione?

Le tensioni in giuria non fanno che aumentare, mentre il pubblico si divide tra chi sostiene l’eleganza tecnica di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e chi preferisce esibizioni più originali e audaci. Intanto, la conduttrice Milly Carlucci continua a cercare di mantenere l’equilibrio, ma la sfida tra giudici sembra destinata a infiammarsi ancora.