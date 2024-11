Caos a Ballando con le Stelle, Mariotto e Rossella Erra ai ferri corti: “Vergognati!”

Ballando con le Stelle non smette di regalare emozioni, ma stavolta l’atmosfera si è fatta rovente. Dopo l’esibizione di Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice, le scintille in giuria non si sono fatte attendere, culminando in un acceso scontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra.

Mariotto critica senza mezzi termini: scontro con Rossella Erra a Ballando

Durante il commento post-esibizione, Mariotto ha lanciato frecciatine pungenti che non sono passate inosservate: “Solo oggi ho capito che ti chiami Giovanni. Perché tutti chiamano Pernice, Pernice, come l’uccello. Bianca Pernice, invece eri Giovanni, ciao Giovanni e sei di Palermo, vero? Parla palermitano, raccontati”.

Nonostante un’apparente ironia, le sue parole sono sembrate tutt’altro che un complimento. Mariotto ha poi aggiunto: “Se volete che me ne vada, fate il film di Barbie e io me ne vado. Vi disfate di me per sempre”.

Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico perplesso.

La difesa accorata della Erra

Di fronte alle critiche, Rossella Erra non ha esitato a prendere le difese della coppia, dichiarando: “Questa è una coppia che viene e si mette in discussione. Questi ballano bene, altro che noia! Lui è un signor professionista, altro che vecchio”.

Quando Mariotto ha alzato la paletta con un “7” per Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, la Erra è esplosa: “Vergogna, vergognati! Falsa la gara così, non si può!”. Una reazione che ha obbligato Milly Carlucci a intervenire per riportare la calma.

Tensioni in giuria: quale sarà il prossimo passo?

Le polemiche tra Mariotto e Rossella Erra non sono una novità, ma questo scontro segna un ulteriore capitolo nella loro dinamica turbolenta. Riuscirà la conduttrice Milly Carlucci a tenere sotto controllo la situazione, o il clima in giuria continuerà a surriscaldarsi? Intanto, la sorte di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è appesa a un filo, con il rischio di una possibile eliminazione.