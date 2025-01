Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: il comunicato ufficiale

Con un comunicato stampa congiunto pubblicato sui propri profili Instagram, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, noti volti del programma Amici di Maria De Filippi, hanno ufficializzato la loro separazione, confermando le indiscrezioni che da tempo circolavano sul web.

Ecco il testo integrale condiviso dai due ballerini: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno dell’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra.”

I segnali di una crisi già nell’aria

I rumor su una possibile rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano iniziati a emergere già durante le festività natalizie, quando i due avevano trascorso le vacanze separati. Raimondo era tornato nella sua Sicilia, mentre Francesca e la loro figlia Jasmine erano rimaste a Roma.

A destare sospetti nei fan più attenti era stata anche la sparizione di tutte le foto di coppia dal profilo Instagram della ballerina. Un chiaro segnale che qualcosa non andava.

Una relazione segnata da alti e bassi

La relazione tra i due ballerini, iniziata con passione dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, non è stata priva di difficoltà. Già nel 2023, una lite avvenuta pubblicamente in un ristorante in Sardegna aveva acceso il gossip su una crisi.

A peggiorare la situazione, voci di un possibile riavvicinamento di Raimondo Todaro alla sua ex, Sara Arfaoui, ex professoressa de L’Eredità. Tuttavia, entrambi hanno sempre mantenuto il massimo riserbo, cercando di tutelare la loro privacy.

Il futuro di Raimondo e Francesca

Nonostante la separazione, i due sembrano intenzionati a mantenere un rapporto sereno, soprattutto per il bene della piccola Jasmine. Non è ancora chiaro se questa decisione segnerà anche un cambiamento professionale, considerando che entrambi sono stati per anni protagonisti di uno dei programmi di punta di Canale 5.