Queen Charlotte, scene hot tra Lord e Lady Danbury: come sono state girate? La guida Netflix per ‘saltarle’

Queen Charlotte, esattamente come accaduto con Bridgerton, non disdegna affatto le scene hot. Oltre ai protagonisti Re Giorgio e la Regina Carlotta, anche Lady Danbury è spesso al centro di alcuni momenti bollenti. Ma come sono state girate le scene che la vedono insieme a Lord Danbury?

Queen Charlotte, le scene hot tra Lord e Lady Danbury

Il personaggio cult della serie Netflix, almeno in un primo momento appare come una donna devota al marito e che adempie quasi passivamente ai suoi doveri coniugali. Tra i due non mancano diverse scene hot vietate ai minori girate in modo inedito e particolare.

Stando a quanto riportato da BuzzFeed, pare che tali scene abbiano fatto ricorso all’uso di una palla tra i due attori.

Arsema Thomas, che nella serie interpreta Agatha, ha rivelato: “Avevamo pianificato e coreografato la scena al punto da renderla meccanica”. Parlando del suo collega, l’attrice ha anche spiegato che in quelle scene è riuscito comunque a non farla imbarazzare:

Per il disagio che ho mostrato in molte scene, lui è una delle persone più gentili e mi ha fatto sentire a mio agio. Cantava tra una ripresa e l’altra. È diventato un gioco nel momento in cui hanno gridato ‘Taglia!’. E questo mi ha permesso di essere, non so, più dentro al personaggio piuttosto che preoccuparmi del mio comfort come Arsema.

A proposito di scene piccanti, Netflix ha pensato a tutto e proprio per evitare di imbarazzare lo spettatore durante la visione delle scene più sensuali di Queen Charlotte ha preparato una sorta di guida che permette di saltarle. “Una guida ‘rapida’ alle scene da saltare de La Regina Carlotta se la state vedendo assieme ai vostri genitori”, fa sapere Netflix.