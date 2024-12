Programmazione Natale 2024 – Anche quest’anno, Rai, Mediaset e Sky regalano un ricco palinsesto di film, cartoni animati e show per tutta la famiglia, perfetti per accompagnare le festività di fine anno. Dai classici intramontabili come “Una poltrona per due” ai grandi successi come la maratona di Harry Potter, ce n’è per tutti i gusti. Ecco il calendario completo!

Programmazione Natale 2024: il palinsesto di lunedì 23 dicembre

Italia 1 : Spirit Cavallo Selvaggio (14:05)

: Spirit Cavallo Selvaggio (14:05) Rai 2 : Il Canto di Natale di Topolino (21:00), seguito da Mulan

: Il Canto di Natale di Topolino (21:00), seguito da Mulan Rai 1 : Cena di Natale con Antonella Clerici (21:30)

: Cena di Natale con Antonella Clerici (21:30) Sky Cinema Family: Maratona di Harry Potter (dalle 8:40)

Martedì 24 dicembre

Rai 1 : Pattini d’argento (16:25)

: Pattini d’argento (16:25) Rai 2 : Un Natale molto scozzese (21:00), seguito da Natale a passo di danza

: Un Natale molto scozzese (21:00), seguito da Natale a passo di danza Rai 3 : Luca (21:20)

: Luca (21:20) Canale 5 : Il Volo – Natale ad Agrigento (prima serata)

: Il Volo – Natale ad Agrigento (prima serata) Italia 1 : Una poltrona per due (prima serata)

: Una poltrona per due (prima serata) Rete 4 : Io speriamo che me la cavo (prima serata)

: Io speriamo che me la cavo (prima serata) Sky Cinema Family: Maratona di Harry Potter

Mercoledì 25 dicembre (Natale)

Rai 1 : Stanotte a… con Alberto Angela (prima serata)

: Stanotte a… con Alberto Angela (prima serata) Rai 2 : Cartoni Classici Disney (21:00), tra cui Paperino, l’inverno e gli orsi e Pluto postino. A seguire, Natale a Biltmore.

: Cartoni Classici Disney (21:00), tra cui Paperino, l’inverno e gli orsi e Pluto postino. A seguire, Natale a Biltmore. Canale 5 : Maratona di film natalizi (Cristallo di rocca – Una storia di Natale, Un Natale da Corgi e Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale) e il Concerto di Natale (prima serata)

: Maratona di film natalizi (Cristallo di rocca – Una storia di Natale, Un Natale da Corgi e Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale) e il Concerto di Natale (prima serata) Italia 1 : Polar Express (14:10), La piccola principessa (19:30)

: Polar Express (14:10), La piccola principessa (19:30) Rete 4 : Notting Hill (prima serata)

: Notting Hill (prima serata) Sky Cinema Uno: Wonka con Timothée Chalamet (prima serata)

Giovedì 26 dicembre

Rai 1 : Paddington (17:05), seguito da Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme (prima serata)

: Paddington (17:05), seguito da Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme (prima serata) Italia 1 : Tarzan (10:24), Elf (14:00) e Una tata magica (prima serata)

: Tarzan (10:24), Elf (14:00) e Una tata magica (prima serata) Sky Cinema Uno e NOW: Come far litigare mamma e papà

Venerdì 27 dicembre

Rai 1 : Aladdin (prima serata)

: Aladdin (prima serata) Rai 3: Speciale Caro Marziano

Sabato 28 dicembre

Rai 1 : Prima serata del Festival del Circo di Montecarlo , condotto da Serena Autieri

: Prima serata del , condotto da Serena Autieri Italia 1: Il piccolo Yeti (prima serata)

Domenica 29 e Lunedì 30 dicembre

I palinsesti sono in aggiornamento.

Martedì 31 dicembre (Capodanno)

Rai 2: Gli Aristogatti (prima serata)

Mercoledì 1 gennaio 2025 (Capodanno)

Rai 1 : Meraviglie d’Africa – Namibi (prima serata)

: Meraviglie d’Africa – Namibi (prima serata) Rai 2 : Genitori in trappola (prima serata)

: Genitori in trappola (prima serata) Canale 5 : Un Natale a tutti i costi (prima serata)

: Un Natale a tutti i costi (prima serata) Italia 1: Forrest Gump (prima serata)

Giovedì 2 gennaio

I palinsesti sono in aggiornamento.

Venerdì 3 gennaio

Rai 1: Cenerentola (prima serata)

Programmazione Natale 2024: non perderti il meglio delle festività

Le proposte delle principali emittenti italiane regalano momenti di gioia e relax, con film, cartoni e spettacoli adatti a ogni età. Quale sarà il tuo appuntamento preferito?