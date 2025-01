“Mi ha fatto soffrire”, Perla Vatiero attacca Alfonso Signorini (che non ha detto niente di male)

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2023/2024, è tornata a parlare pubblicamente dopo mesi di silenzio. In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, ha affrontato alcuni i temi che l’hanno vista protagonista durante e dopo la sua avventura televisiva, compresa una recente “delusione” ricevuta da Alfonso Signorini.

Perla Vatiero, le critiche di Alfonso Signorini e il loro impatto emotivo

Uno dei momenti più discussi dell’esperienza di Perla Vatiero al Grande Fratello riguarda le critiche ricevute da Alfonso Signorini, conduttore del reality. Durante una puntata dell’attuale edizione, Signorini aveva ironizzato sul modo di esprimersi della concorrente: “Diciamo che è l’italiano di Perla, so che non hai capito niente”.

Perla ha spiegato quanto quelle parole l’abbiano colpita:

Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato, forse anche questo è stato parte del gioco. Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web.

“La mia poca arte oratoria?”, io così:

Tornando alla reazione di Perla, mi pare esagerata. La Vatiero, durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello, ha regalato in più di una occasione sfondoni grammaticali da brividi. E sfido chiunque a sostenere il contrario.

La relazione con Mirko Brunetti e l’attuale situazione sentimentale

Perla non ha evitato di affrontare il tema della sua relazione con Mirko Brunetti, nata durante il programma ma conclusasi poco dopo. Recentemente, Mirko ha intrapreso una nuova storia d’amore, e Perla si è detta serena al riguardo: “Gli auguro il meglio. Io, invece, preferisco vivere l’amore lontano dai riflettori”.

Mi pare che anche Mirko lo stia vivendo lontano dai riflettori questo amore, ma tant’è…

Progetti futuri: “Voglio costruire qualcosa di autentico”

Sul fronte professionale, la Vatiero ha le idee chiare: “Sto lavorando a un progetto che mi rappresenti al 100%. Dopo l’esperienza televisiva, voglio concentrarmi su ciò che davvero conta per me”. Sebbene non abbia rivelato dettagli specifici, si parla di una collaborazione nel mondo della moda e di un possibile ritorno in televisione.