Helena “sgama” Lorenzo: “Io lo sapevo”, ecco cosa le hanno detto in confessionale

Helena Prestes ha “sgamato” Lorenzo Spolverato in tempi ben lontani dalla recente confessione del modello di pigiami. Ed infatti, anche in diretta, il fidanzato di Shaila ha confessato di aver sbirciato il telefono quando si trovava in Spagna.

Helena parla del cellulare di Lorenzo: “Io lo sapevo, cosa mi hanno detto”

Lorenzo ha svelato ad Alfonso Signorini di aver utilizzato il telefono del ragazzo venuto nella sua camera d’albergo per riempirgli la vasca da bagno (ma non poteva farlo da solo?).

Helena, parlando con Amanda e Luca, ha ribadito questa cosa:

Era una opinione mia la cosa del telefono. E’ uscita in puntata una cosa che non sapevo. Ed io ho sempre sentito dentro di me che l’ha fatto. L’ho chiesto anche in confessionale e mi avevano detto di no, che c’era una persona sempre con lui. L’ho sgamato da tanto… quindi è una opinione mia che lui ha visto di tutto e si è fatto la sua storia, dai…

Quello che mi fa più ridere di tutta questa storia sono le fan degli Shailenzo che accusano Helena di essere “ossessionata” giustificando il gesto di Lorenzo.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.