Perla Maria fa una cosa mai vista prima al Grande Fratello: ecco quale – VIDEO

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, reality di punta di Canale 5, c’è Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè. Madre e figlia hanno deciso di condividere questa esperienza entrando insieme nella famosa casa. Per Maria Monsè, già protagonista di un’edizione passata, si tratta di un ritorno sotto i riflettori del programma, ma stavolta al fianco della figlia, che ha da poco compiuto 18 anni.

Perla Maria studia al Grande Fratello: la clip diventa virale

Nonostante la partecipazione al reality, Perla Maria non ha messo da parte i suoi impegni scolastici. La giovane gieffina, infatti, dovrà affrontare il prossimo giugno gli esami di Maturità, un momento cruciale per tutti gli studenti italiani.

Per prepararsi adeguatamente, a Perla Maria sono stati consegnati i suoi libri di testo all’interno della casa. Con il supporto dei coinquilini, la ragazza ha iniziato a studiare, destreggiandosi tra i ritmi del reality e la concentrazione necessaria per affrontare questa importante prova. Non sono mancati momenti di leggerezza, con gaffe e situazioni divertenti che hanno coinvolto gli altri concorrenti.

Il sostegno dei coinquilini

La presenza della giovane nella casa del Grande Fratello ha suscitato curiosità tra il pubblico, che si è chiesto come la giovane riuscirà a conciliare il reality con lo studio. Grazie al supporto degli altri concorrenti, che la aiutano nei momenti di studio, Perla Maria sta affrontando questa sfida con determinazione.

Dopo la fine della sua esperienza televisiva, la giovane tornerà tra i banchi di scuola per concludere il suo percorso e affrontare gli esami di Stato.