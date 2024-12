Perla Maria scoppia a piangere al Grande Fratello: la conversazione intima con Shaila

Nelle passate ore, Perla Maria, la figlia appena maggiorenne di Maria Monsé, ha regalato un momento di forte commozione nella Casa del Grande Fratello. Durante una conversazione molto intima con Shaila Gatta, la ragazza è scoppiata a piangere parlando del suo rapporto con i genitori.

Perla Maria piange al Grande Fratello

In tanti, sui social, sono rimasti estremamente colpiti dalla forte sensibilità di Perla Maria, che ha affrontato con Shaila una conversazione molto delicata, relativa ai suoi genitori. La giovane figlia di Maria Monsè, ha tentato di spiegare il motivo della sua grande vicinanza ai genitori, e commossa ha commentato:

Ho tipo il dispiacere che io me li devo godere adesso, perché io poi più vado avanti più li perdo, e quindi io dico se adesso non sto con loro poi non ci starò più, capito?

“Perché li vedi grandi?”, ha domandato, colpita, Shaila. Perla Maria ha proseguito tra le lacrime, senza rispondere direttamente alla domanda:

E quindi io sento che devo stare con loro perché dico ‘Se io non me li godo adesso, e quando me li godo?’ Che poi io quando cresco, cresco… Per questo io anche il fatto di andare a letto con lei, perché dico ‘poi io non lo farò più’. Quindi se io non ci vado, mi sento in colpa perché non ci sono andata.

Anche il fatto, sai, del Natale. A me dispiacerà tantissimo se non lo faccio con il mio papà, perché sono tutte cose che non tornano. Io cerco in questo mio periodo di fare tanti momenti della mia vita con loro perché io poi cresco e tante cose non le farò più con loro, capito?

Shaila si è fatta coinvolgere dalle emozioni di Perla Maria, concludendo: “Ti capisco, ho vissuto anche io questa sensazione come te”. Di seguito il video del momento: