Perché Belen Rodriguez non c’è nella nuova edizione di Tu si que vales? Dopo nove anni, per la prima volta nella nuova edizione manca proprio la showgirl argentina, alla conduzione del programma. Ma cosa c’è dietro a questa decisione? E chi prenderà il suo posto?

Si è parlato di una “cacciata” di Belen Rodriguez da Tu si que vales, ma la verità è che, a quanto pare, sarebbe stata la stessa showgirl ad optare per un addio da Mediaset, al fine di potersi dedicare ad altri progetti, probabilmente più di natura imprenditoriale.

Dopo la notizia dell’addio di Belen dal varietà del sabato sera di Canale 5, si è parlato di una “sostituzione” della showgirl. A prendere il suo posto nella conduzione, sarebbe stata Giulia Stabile, che di fatto ha affiancato Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Tuttavia, non è corretto parlare di una vera e propria sostituzione.

Ad intervenire e fare chiarezza sulla questione era stata la stessa Giulia, che in merito ha sottolineato la sua presenza nel programma da ormai tre anni. E così, in risposta ad un tweet che parlava di “sostituzione”, la ballerina ha voluto precisare:

Scusatemi ma non sono al posto di nessuno… È il terzo anno che sono lì dentro ahaha.

Dal canto suo, anche Belen Rodriguez ha voluto fare chiarezza sul suo addio da Mediaset, specificando di non essere stata “cacciata”, bensì “Io me ne sono andata”.

Ospite di Verissimo nella puntata del 23 settembre, Giulia Stabile è stata ufficializzata come la “nuova conduttrice di Tu si que vales” dalla padrona di casa Silvia Toffanin. “Lo avresti mai pensato?”, ha domandato la conduttrice. Giulia si è detta agitata per il suo debutto ed ha aggiunto:

Qui mi sento in famiglia. Non sento il peso della conduzione. Lo vedo come uno di quegli spettacoli che venivano a vedere solo i nostri genitori.