L’addio da Stefano De Martino, indipendentemente dal gossip, ha avuto delle ripercussioni su Belen Rodriguez, almeno dal punto di vista fisico. La showgirl argentina ultimamente appare felice in coppia con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, eppure almeno fisicamente ha risentito molto della nuova separazione dall’ex marito.

Belen Rodriguez dimagrita: il periodo complicato post De Martino

In tanti utenti hanno notato un certo dimagrimento in Belen Rodriguez, confermato anche dalla stessa showgirl. Esattamente l’argentina avrebbe perso ben sette chili dall’inizio del suo periodo di crisi con Stefano De Martino e che è poi culminato nel loro nuovo addio.

Un calo di peso notevole e che è stato prontamente notato dai fan della donna, i quali anche nelle ultime foto postate non hanno potuto fare a meno di notarlo. Tra i tanti commenti basati proprio sul suo dimagrimento, Belen ha replicato confermando il periodo difficile che tuttavia si sarebbe ormai lasciato alle spalle:

Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza.

A farle ritrovare l’appetito sarà stato Elio Lorenzoni? Indubbiamente la Rodriguez ha ritrovato da qualche tempo la sua serenità, sebbene le critiche nei confronti delle sue scelte sentimentali non si sono fatte attendere. Lei ha però deciso di andare dritta per la sua strada, esattamente come ha fatto l’ex marito, il quale avrebbe ormai voltato definitivamente pagina.