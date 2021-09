Il buon Davide Maggio attraverso il suo blog ci spoilera in anteprima con un video la passerella del Grande Fratello Vip dove spunta una misteriosa gru: riprese aeree sulla Casa? Macché! Ecco tutte le informazioni.

Un arrivo… dall’alto! A poche ore all’esordio della sesta edizione di Grande Fratello Vip, condotto per la terza volta da Alfonso Signorini, siamo in grado di mostrarvi in anteprima la passerella della casa di Cinecittà sulla quale ‘aleggia’ una misteriosa gru. No, non si tratta di una telecamera per riprese aeree ma ci risulta che il mezzo servirà per l’ingresso di un concorrente.