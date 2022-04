Party da sogno per Tommaso Zorzi che elimina le zavorre e fa vincere solo l’amore – VIDEO

Ieri sera i social sono letteralmente esplosi per via del party organizzato da Tommaso Zorzi che ha festeggiando il suo 27esimo compleanno con le persone a lui care e, all’appello, non mancava proprio nessuno.

Tommaso Zorzi, party da sogno per i 27 anni

Tommaso Zorzi, con una nuova e straordinaria luce nello sguardo, ha eliminato tutte le zavorre della sua vita per dare spazio all’amore sincero, puro e disincantato delle persone che realmente gli vogliono bene e ripongono fiducia in lui.

Ecco perché, al suo party in quel di Milano, sono state invitate solo le persone del suo cuore.

Tommaso Stanzani, dopo aver portato la torta sul palco insieme a mamma Armanda, Gaia Zorzi e Aurora Ramazzotti, ha dedicato la bellissima “Origami” alla sua dolce metà, commuovendo fino alle lacrime.

Fantastica Reunion del Grande Fratello Vip con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Francesco Oppini, Sonia Lorenzini, Cecilia Capriotti e Andrea Zelletta con la fidanzata Natalia Paragoni.

Purtroppo io al cast del gfvip 5 vorrò per sempre bene #tzvip pic.twitter.com/hnxx7CEm3U — (@mrsincoerenza) April 2, 2022

Presenti anche tantissimi altri vip: Giulia De Lellis che si è scatenata in pista, Ivana Spagna che ha cantato per Tommy, Elisabetta Franchi e Ana Laura Ribas.

E ancora: Leonardo Lamacchia, Enula, Cosmary Fanelli, Alex Di Giorgio, Lazzaro Fantasia e Marco Cartasegna.

Tommaso Zorzi si è divertito con le persone del suo cuore senza rancori, brutture o manie di protagonismo.

Ed è stato bellissimo.



Il resto non conta… (un giorno anch’io vi racconterò una storia)