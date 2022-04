Tommaso Zorzi, ospite di Verissimo nel giorno del suo 27esimo compleanno, ha esordito parlando di “Parole per noi due”, il suo secondo libro: “Mi sono ispirato meno a me stesso ma ho raccontato due delle mie tante personalità tramite i due protagonisti”.

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato anche della sua bellissima storia d’amore con Tommaso Stanzani nata poco dopo la vittoria del reality show:

Cosa pensano i miei genitori di Tommy? Sono felicissimi. E’ il secondo ragazzo che porto in casa. Mia mamma e Tommy si sentono spessissimo anche per i cavoli loro ed è bello. Siamo un po’ la famiglia del Mulino. Non è facile stare accanto a me, lo so… Com’è la dinamica di coppia? Molto rilassata e libera.