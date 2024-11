Paola Perego parla di Angelo Madonia dopo la “cacciata” da Ballando: il suo pensiero anche su La Talpa

Nell’ultima puntata di Tango, andata in onda su Rai 2 venerdì 29 novembre, Paola Perego si è confidata ai microfoni di Luisella Costamagna. La conduttrice ha toccato temi attuali come il flop della nuova edizione de La Talpa e ha ripercorso momenti significativi della sua carriera, senza tralasciare alcune dichiarazioni sorprendenti come quella su Angelo Madonia dopo il caos di Ballando con le Stelle.

Il flop de La Talpa e la difesa del format: parla Paola Perego

Durante l’intervista, Paola Perego ha affrontato il tema del fallimento dell’ultima edizione de La Talpa, programma che in passato l’aveva vista al timone con successo. La conduttrice, pur riconoscendo i problemi del nuovo format, ha difeso il programma originale:

Abbiamo fatto La Talpa in un’altra epoca, con la diretta, lo studio, gli opinionisti… Ora si tende a fare programmi registrati in loco. Anche se l’avessi condotta io in quel modo, l’avrebbero chiusa ugualmente. Sono cambiati i tempi e il pubblico deve ancora abituarsi.

La sua dichiarazione arriva dopo una stoccatina di Luisella Costamagna, che ha insinuato: “Con te non avrebbero chiuso in anticipo…”. Perego, con eleganza, non ha raccolto la provocazione, ribadendo che il docu-reality ha deluso le aspettative degli appassionati del format originale.

Le parole su Angelo Madonia e il legame con Ballando

Luisella Costamagna ha anche chiesto alla conduttrice un’opinione sull’estromissione di Angelo Madonia dall’edizione in corso di Ballando con le Stelle. Paola Perego e Madonia avevano partecipato come coppia nello show lo scorso anno.

Tuttavia, la Perego ha scelto di glissare, sottolineando di non voler entrare nella dinamica:

Non voglio entrare nella dinamica… L’ho vista sui social, non per intero. Non potrei esprimermi su una cosa che non conosco a fondo.

La questione è particolarmente delicata, considerando che Madonia è il compagno di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e fa parte dell’agenzia di Lucio Presta, marito della Perego.

I ricordi di carriera e un aneddoto su Giulio Andreotti

Paola Perego ha poi parlato delle sue esperienze professionali, definendole tutte positive. Tra i suoi programmi preferiti, ha citato: “Non disturbare, interviste che facevo in un albergo di notte. E ovviamente La Talpa su Rai 2, un ricordo bellissimo”.

Infine, ha raccontato un episodio singolare della sua carriera: il malore di Giulio Andreotti durante una trasmissione, diventato negli anni un meme: