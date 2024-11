“Cosa hanno fatto”, Sonia Bruganelli durissima contro Ballando dopo la “cacciata” di Madonia

Martedì prossimo, Sonia Bruganelli sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, il programma di Rai Due noto per le interviste taglienti e senza filtri. In un’anteprima diffusa sui social e riportata dai principali giornali online, l’ex opinionista del GF Vip e de L’Isola dei Famosi si lascia andare a dichiarazioni forti sulla sua recente esperienza a Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli, la stoccata dopo Ballando: “Hanno costruito un personaggio”

Sonia Bruganelli non usa mezzi termini nel raccontare il suo percorso nello show di Milly Carlucci. Secondo l’ex concorrente, la produzione avrebbe costruito su di lei un “personaggio polemico”, mettendo in secondo piano il suo impegno nel ballo per dare spazio alle discussioni con la giuria.

Queste le sue parole:

Hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io. Io ci ho creduto che a qualcuno interessasse del mio ballo. Però avevo incominciato a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mi dicevo interessa a qualcuno? Invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco.

Bruganelli ha poi aggiunto:

Sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così. Non interessava come miglioravo nel ballo. Le polemiche hanno funzionato più di sempre.

Una strategia voluta? Bruganelli racconta Ballando

Quando Francesca Fagnani le chiede se tutto ciò fosse orchestrato, Sonia risponde senza esitazione:

Fatto apposta? È ovvio. Lo sottoscrivo. Quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche.

Una dichiarazione che getta nuove ombre sulla trasmissione, spesso accusata di privilegiare le dinamiche di spettacolo rispetto alla gara di ballo.

Un’esperienza poco soddisfacente

Alla domanda su come giudichi complessivamente la sua esperienza, Bruganelli conclude con una nota amara: “Se è stata un’esperienza bella? Insomma”.

Parole che lasciano intendere che la partecipazione a Ballando con le Stelle non abbia soddisfatto le aspettative della produttrice televisiva, rendendola più un’occasione di polemica che un vero percorso di crescita personale.

Cosa aspettarsi da Belve?

L’intervista completa, in onda martedì sera, si preannuncia come uno degli appuntamenti più esplosivi di questa stagione di Belve. Sonia Bruganelli potrebbe svelare ulteriori dettagli e lanciare nuove frecciatine, alimentando il dibattito sui retroscena dei reality show italiani.