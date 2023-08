Paola Caruso non sarà una protagonista del prossimo Grande Fratello. E forse non avrebbe neppure voluto. Fatto sta che nei giorni scorsi Amedeo Venza, nella sua rubrica dedicata ai personaggi “bocciati” ai casting per il reality, ha avanzato anche il nome dell’ex Bonas di Avanti un altro. E non l’avesse mai fatto!

Paola Caruso e il gossip smentito sul Grande Fratello

Paola Caruso è stata silurata ai casting per il Grande Fratello? L’ex Bonas è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories e con uno sfogo durissimo se l’è presa con chi ha avanzato l’indiscrezione, usando toni per nulla pacati:

Secondo la scienza di alcuni sfig*ti (che nemmeno conosco), io avrei tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Sfig*ggine infinita. Penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al GF. Ma come ca**o state messi.

Il riferimento è alla malattia del figlio che la stessa showgirl aveva raccontato nel corso di alcune ospitate a Verissimo. Una storia che ha dell’incredibile e che ha particolarmente colpito il pubblico televisivo e non solo.

Fatto sta che Amedeo Venza, sentendosi accusato di falsità, è intervenuto riprendendo lo sfogo della Caruso e replicando a sua volta: