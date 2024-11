Ospiti Verissimo, puntata sabato 9 novembre: storica ex di Uomini e Donne e prima eliminata La Talpa

Sabato 9 e domenica 10 novembre, Verissimo ed i suoi ospiti tornano su Canale 5 con due appuntamenti imperdibili condotti da Silvia Toffanin. Un mix di emozioni, storie di vita e volti noti della politica, dello spettacolo e dei reality show. Scopriamo intanto le anticipazioni di questo sabato 9 novembre 2024.

Ospiti Verissimo: tutti i protagonisti di sabato 9 novembre

Nella puntata di sabato, Stefania Craxi sarà ospite per la prima volta nel salotto di Verissimo. La figlia del celebre Bettino Craxi presenterà il suo libro, All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti, in cui racconta con sincerità la sua esperienza personale e familiare, tra momenti di gioia e sfide complesse.

La puntata prosegue con Diletta Leotta, che torna in studio accompagnata da Ludovica Frasca, prima eliminata del reality La Talpa – Who is the Mole. Le due sveleranno retroscena inediti e dettagli sorprendenti sull’esperienza televisiva.

Un momento toccante sarà dedicato a Giuliano Gemma, ricordato dalle figlie Vera e Giuliana. Le due condivideranno ricordi personali e aneddoti legati alla figura del celebre attore, regalando uno spaccato intimo della loro famiglia.

Sabato si celebrano anche gli splendidi cinquant’anni di Alessia Merz, e saranno ospiti anche Edoardo Vianello e sua moglie Elfrida. Infine, Teresanna Pugliese, storico ex volto di Uomini e Donne, parlerà della sua nuova avventura come mamma del piccolo Gioele.