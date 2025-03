Ospiti Domenica In, Coma Cose e i protagonisti di Mare Fuori da Mara Venier

Nella puntata odierna di Domenica In, in onda il 16 marzo 2025 alle 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, Mara Venier celebra in grande stile gli imminenti 80 anni di Bobby Solo, che compirà il prossimo 18 marzo. La trasmissione, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, offre al pubblico momenti di intensa emozione, rivelazioni inaspettate e performance straordinarie.​

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 16 marzo

L’evento clou della puntata è l’omaggio a Bobby Solo, al secolo Roberto Satti, che ha ripercorso la sua lunga e brillante carriera. Con la sua inconfondibile voce, ha regalato al pubblico esibizioni live dei suoi più grandi successi, tra cui l’intramontabile “Una lacrima sul viso”. Non è mancato un sentito tributo al suo idolo Elvis Presley, con l’interpretazione energica di “Hound Dog”. Durante l’intervista, Bobby Solo condividerà aneddoti personali e professionali, rivelando aspetti inediti della sua vita artistica e privata.

La puntata vede la partecipazione straordinaria dell’attore francese Christopher Lambert, celebre per ruoli iconici nel cinema internazionale. Lambert si trova attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film ‘Eyes Everywhere’, diretto da Simona Calo. Durante l’intervista, l’attore condividerà dettagli sul suo ultimo lavoro cinematografico e ha raccontato curiosità e retroscena della sua carriera hollywoodiana. ​

Un momento toccante sarà l’intervento di Sandro Giacobbe, accompagnato dalla moglie Marina Peroni. Il cantautore racconterà la sua recente battaglia contro una grave malattia, condividendo con il pubblico la sua esperienza e speranza. Giacobbe si esibirà in alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Signora mia” e “Sarà la nostalgia”.

La scena musicale contemporanea è rappresentata dai Coma_Cose, duo che ha conquistato il pubblico con il brano “Cuoricini”, classificatosi al decimo posto al Festival di Sanremo 2025. La loro esibizione a Domenica In conferma il loro talento e la capacità di innovare nel panorama musicale italiano, mescolando sonorità moderne a testi profondi e ricercati. ​

L’attore e regista Rocco Papaleo presenta il suo ultimo film ‘U.S. Palmese’, diretto dai Manetti Bros. e in uscita nelle sale il prossimo 20 marzo. Durante l’intervista, Papaleo parlerà delle sfide affrontate sul set e della sua passione per il cinema e il teatro, regalando al pubblico momenti di simpatia e riflessione. ​

Grande entusiasmo susciterà la presenza in studio di alcuni protagonisti della quinta stagione di ‘Mare Fuori’, la serie di successo in onda su Rai 2 dal prossimo 26 marzo. Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo) condividono anticipazioni e curiosità sui nuovi episodi, aumentando l’attesa dei fan per il ritorno della serie. ​

La puntata si conclude con l’esibizione de Le Orme, storica band degli anni ’60 e ’70, che presenta l’evento ‘Le Orme plays Venice’. Il gruppo si esibirà con i brani “Amico di ieri” e “Acqua di Luna”, accompagnato dal cantante Luca Minnelli, offrendo al pubblico un viaggio nostalgico nella storia del prog italiano.