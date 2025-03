Serale Amici 24, spoiler secondo eliminato: ecco chi avrebbe lasciato il talent

La fase Serale di Amici 24 è iniziata con colpi di scena e momenti emozionanti. La registrazione della prima puntata, avvenuta ieri, ha visto l’eliminazione di due talentuosi allievi, lasciando il pubblico e i fan del talent show in trepidante attesa della messa in onda prevista per domani sera su Canale 5.​

Serale Amici 24, spoiler secondo eliminato prima puntata

La prima puntata del Serale di Amici 24 si è aperta con la sfida tra la Squadra Zerbi-Celentano e la Squadra Cuccarini-Lo. Dopo esibizioni intense e competitive, la vittoria è andata alla squadra di Zerbi e Celentano. La conseguenza immediata è stata l’eliminazione diretta di Asia, la prima allieva a dover abbandonare il programma.​

La competizione è proseguita con la seconda manche, che ha visto la Squadra Zerbi-Celentano affrontare la Squadra Pettinelli-Lettieri. Anche in questo caso, la squadra di Zerbi e Celentano ha prevalso. La sconfitta ha portato Francesca al ballottaggio per l’eliminazione.​

Nella terza e ultima manche della serata, la Squadra Zerbi-Celentano ha nuovamente sfidato la Squadra Pettinelli-Lettieri. Questa volta, la vittoria è andata alla squadra di Pettinelli e Lettieri, determinando l’accesso di Vybes al ballottaggio finale insieme a Francesca.​ Ma chi è uscito?

Le anticipazioni e le segnalazioni giunte a Novella 2000 indicano che Vybes sarebbe il secondo eliminato della serata. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni non sono ufficiali e saranno confermate solo durante la messa in onda della puntata.​