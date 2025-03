La nuova edizione di Belve: svelati i primi ospiti e un sorprendente spin-off

Il celebre programma televisivo Belve, condotto da Francesca Fagnani, si prepara a tornare su Rai 2 il prossimo 22 aprile con una stagione ricca di novità e sorprese. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la trasmissione si rinnova con ospiti di spicco e l’introduzione di un inedito spin-off che promette di catturare l’attenzione del pubblico.​

Elly Schlein e Nino Frassica primi ospiti di Belve​

Secondo le anticipazioni, i primi due ospiti che siederanno sul celebre sgabello di Belve saranno la politica Elly Schlein e il comico Nino Frassica. La presenza della Schlein, segretaria del Partito Democratico, rappresenta un colpo giornalistico di rilievo per la Fagnani, considerando la sua recente ascesa nel panorama politico italiano. Nino Frassica, con la sua inconfondibile ironia, offrirà invece momenti di leggerezza e riflessione sulla sua lunga carriera artistica.

Tuttavia, nonostante l’annuncio iniziale, alcune fonti riportano che Elly Schlein potrebbe aver declinato l’invito a partecipare al programma. Secondo TvBlog, la decisione sarebbe stata influenzata dal suo entourage, che avrebbe ritenuto lo stile di Belve non in linea con le attuali strategie comunicative della segretaria. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla sua partecipazione. ​

Belve Crime: lo spin-off

Oltre alla tradizionale formula delle interviste a personaggi noti, Francesca Fagnani introdurrà un nuovo format intitolato Belve Crime. Questo spin-off, previsto per aprile su Rai 2, si concentrerà su storie di cronaca nera, offrendo al pubblico un viaggio nella mente di chi ha vissuto o perpetrato il male. La conduttrice ha dichiarato: “Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Verrà ascoltato su quello sgabello il punto di vista o del colpevole o di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era”. ​

Questo nuovo progetto rappresenta un esperimento per la Rai, con una sola puntata pilota prevista al momento. Se il riscontro del pubblico sarà positivo, Belve Crime potrebbe diventare un appuntamento fisso nel palinsesto della rete. ​