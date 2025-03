Gli ospiti di Da noi a ruota libera: da Scamarcio a Margot Sikabonyi

Domenica 16 marzo alle 17.20 su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La trasmissione, che da anni racconta storie di vita e carriera di personaggi celebri e non, si prepara ad accogliere un parterre di ospiti d’eccezione.

Nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”: ospiti e anticipazioni

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Serena Rossi, che dal 22 marzo debutterà con il suo primo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli”, un omaggio alla sua città natale e alle sue radici.

Grande attesa anche per Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film “Muori di lei”, in uscita nelle sale il 20 marzo. Il noir sentimentale, diretto da Stefano Sardo, racconta una storia intensa ambientata durante il lockdown.

Nel corso della puntata, spazio anche a Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice, da tempo impegnata con Oxfam nella lotta alle diseguaglianze e alle ingiustizie globali.

A chiudere la lista degli ospiti sarà Margot Sikabonyi, amata dal pubblico per il ruolo di Maria Martini in “Un medico in famiglia”. L’attrice ha intrapreso un nuovo percorso professionale e ora è anche scrittrice.