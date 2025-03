Ospiti Verissimo, puntata del 9 marzo: Elodie e Guenda Goria da Silvia Toffanin

Domenica 9 marzo alle 16:00, Elodie illuminerà lo studio di Verissimo con la sua presenza magnetica. L’artista, divenuta un’icona del pop italiano, non solo parlerà della sua carriera musicale in continua ascesa, ma anche del suo nuovo progetto cinematografico. Dal 13 marzo, infatti, debutterà sul grande schermo con Gioco Pericoloso, un film che segna il suo esordio ufficiale come attrice. Chi sono gli altri ospiti della puntata?

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 9 marzo

Uno dei momenti più emozionanti della puntata di Verissimo sarà dedicato a Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Silvia Toffanin ripercorrerà la sua ultima intervista rilasciata proprio a Verissimo, dove l’attrice ha raccontato con straordinario coraggio il decorso della sua malattia.

Tra gli ospiti, spazio anche a Guenda Goria, che per la prima volta parlerà di un evento drammatico che ha segnato la sua vita: l’intervento delicato subito dal suo piccolo Noah a soli tre mesi di vita.

Non mancheranno momenti di leggerezza con la grande Rita Pavone, che si presenterà in una veste inedita: quella di scrittrice. La leggenda della musica italiana svelerà dettagli inediti sul suo libro e sui retroscena della sua carriera straordinaria.

A chiudere la puntata ci penserà Rocco Hunt, con la sua energia travolgente e la sua umanità contagiosa.