Ospiti Verissimo, puntata di sabato 21 dicembre: Paola Iezzi e Michele Padovano da Silvia Toffanin

Oggi, sabato 21 dicembre, torna puntuale l’appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che continua a conquistare il pubblico con ospiti di prestigio e racconti inediti. A partire dalle 16:30, lo studio si accenderà di luci e sorprese, per poi replicare domenica 22 dicembre con un altro imperdibile appuntamento.

Tutti gli ospiti di Verissimo del 21 dicembre 2024

Il protagonista indiscusso di oggi sarà John McCook, celebre volto della soap opera Beautiful. Per la prima volta ospite del programma, l’attore che interpreta Eric Forrester da oltre tre decenni racconterà il suo rapporto con la soap che lo ha reso una leggenda televisiva mondiale.

In studio anche Paola Iezzi, metà del celebre duo Paola & Chiara, pronta a raccontare il dietro le quinte del suo ultimo progetto musicale da solista, Club Astronave. Dopo l’esperienza come giudice a X Factor, la cantante sta vivendo un momento di rinascita artistica.

Spazio anche alle storie di riscatto: l’ex calciatore Michele Padovano presenterà il suo libro Tra la Champions e la libertà, dove ripercorre i 17 anni di calvario giudiziario culminati in una piena assoluzione.

Inoltre, sarà ospite per la prima volta la giovane attrice, in dolce attesa, Serena de Ferrari e per un intenso racconto di vita Thais Wiggers. A chiudere in bellezza ci penserà Orietta Berti, che intonerà un suggestivo brano natalizio, portando un’atmosfera di festa e commozione nello studio.