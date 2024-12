Ospiti Verissimo, puntata domenica 15 dicembre: coppie di Amici e Paola Caruso da Silvia Toffanin

Questa domenica 15 dicembre, alle ore 16:00, Silvia Toffanin a Verissimo darà il benvenuto a Fiorella Mannoia, una delle voci più iconiche della musica italiana. Per la prima volta ospite del programma, l’artista condividerà racconti inediti sulla sua carriera, dalle lotte per affermarsi a messaggi di speranza che hanno fatto la storia della musica.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 15 dicembre

L’inedita coppia formata da Romina Power e Kabir Bedi porterà i telespettatori in un viaggio emozionante in India, raccontando la profondità della loro amicizia nata sullo sfondo di una terra ricca di spiritualità. “L’India è un luogo di rinascita per noi”, ha dichiarato Power, mentre Bedi ha sottolineato: “Questa esperienza ha consolidato il nostro legame in modi inaspettati”.

Il momento più intenso sarà senza dubbio l’intervista a Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara, uccisa a soli 15 anni in un tragico episodio di femminicidio. Con commovente lucidità, Gualzetti parlerà del suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica, offrendo un messaggio di speranza: “Non dobbiamo lasciare che il dolore ci fermi, ma usarlo per creare un cambiamento”.

Dal mondo della danza, arriveranno Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, insieme a Veronica Peparini e Andreas Müller, coppie che intrecciano arte e vita privata. La loro presenza promette di portare leggerezza e ispirazione al pubblico.

A chiudere la puntata di oggi di Verissimo, l’intenso racconto di Paola Caruso, che condividerà le sue recenti sfide personali e la forza ritrovata per affrontarle.