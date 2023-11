Sarà una grande festa, quella organizzata da Verissimo e che vedrà numerosi ospiti nella puntata di oggi, sabato 11 novembre 2023. Si tratterà di un appuntamento speciale pensato per festeggiare i 35 anni di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 11 novembre

Verissimo, dunque, nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16.30 festeggerà la storia di Striscia insieme a conduttori e Veline tra gli ospiti in studio ed in collegamento, ma anche con contributi video di chi è stato protagonista del tg satirico di Mediaset.

Si parte dagli ospiti in studio, con i conduttori che in questi anni si sono alternati dietro al bancone: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini.

In rappresentanza delle Veline, invece, troveremo Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi.

Tra i contributi video, quelli di alcuni tra i protagonisti dello storico e irriverente varietà di Antonio Ricci: Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline attualmente in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli.

Infine, non mancheranno i principali inviati del programma; tra i presenti in studio: Valerio Staffelli con i suoi temutissimi tapiri, Dario Ballantini nelle vesti del suo celebre Valentino e Jimmy Ghione. E ancora: Moreno Morello, Luca Abete, Stefania Petyx, Rajae e Pinuccio.