Secondo e ultimo appuntamento di questo weekend all’insegna di Verissimo e della carrellata di ospiti di questa domenica 15 ottobre 2023. Come sempre, occorrerà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova puntata, in onda subito dopo Amici 23.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 15 ottobre

Tra gli ospiti di Verissimo di questa domenica 15 ottobre, si parte subito con Raz Degan noto attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, il quale si racconterà tra vita privata e professionale, con un occhio di riguardo alla drammatica situazione che sta vivendo il padre e la sua famiglia nel suo paese di origine, in Israele.

Ospiti di Verissimo anche alcuni protagonisti del cast di Io Canto Generation: Iva Zanicchi, Orietta Berti e Claudio Amendola. Attesa l’intervista di Silvia Toffanin a Enrica Bonaccorti, che di recente ha dovuto affrontare la malattia alle coronarie.

Per concludere, due protagonisti indiscussi di Amici di Maria De Filippi: da una parte Alessandra Celentano e dall’altra Garrison, entrambi attuale ed ex prof di ballo.