Ospiti Verissimo, puntata 10 settembre: concorrente del GF, conduttore, opinionista ed ex protagonista del reality

Nel pomeriggio di ieri ha preso ufficialmente il via la nuova stagione di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La padrona di casa è tornata ad emozionarsi con i suoi numerosi ospiti e tornerà a farlo anche oggi, domenica 10 settembre, con la seconda puntata del weekend in sua compagnia.

Ospiti Verissimo, prima puntata 10 settembre

Tra gli ospiti di questo pomeriggio all’insegna di Verissimo (partenza dalle ore 16.30 circa), troveremo un altro concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, in onda da domani sera sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Dopo Grecia Colmenares, regina delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta, questo pomeriggio toccherà ad un altro atteso concorrente che si prepara a varcare la porta rossa. Si tratta di Alex Schwazer, pronto a raccontarsi in esclusiva alla vigilia del suo ingresso nel reality.

Oltre a lui ci saranno anche il conduttore e l’opinionista del GF, ovvero Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, “una coppia di amici pronta ad affrontare una nuova avventura”, si legge sul profilo Instagram di Verissimo.

Non è tutto: a far parte degli ospiti della puntata di oggi anche Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF Vip, che racconterà un nuovo capitolo della sua vita dopo Paolo Bonolis. E poi ancora Raimondo Todaro, ancora prof di Amici 23 e protagonista del gossip sulla presunta crisi con la moglie Francesca Tocca. Infine, il cantante Massimo Ranieri, tra gli ospiti più attesi della puntata odierna.