L’oroscopo di Branko sulla settimana di Natale 2021 è ospitato dal settimanale Chi e raccoglie le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 dicembre. Quali sono i segni più fortunati? E quali invece quelli che potrebbero trovare qualche brutta sorpresa sotto l’albero?

Oroscopo Branko, Natale 2021: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, 3 stelle: sarà un rosso Natale grazie a Marte, tra nuove conquiste e passione. Fate più attenzione anche nelle spese e siate più partecipi. Usate le energie positive per apportare utili modifiche in ambito domestico. Incontro sì con Scorpione.

Toro, 5 stelle: grazie a Venere, nuovo entusiasmo e speranze in amore per i nati del segno di tutte le età. Il regalo di Natale più bello lo annuncia Giove, il grande pianeta della fortuna finanziaria, ma anche astro di spiritualità. Incontro sì con Capricorno.

Gemelli, 4 stelle: ultimi influssi positivi di Giove ed effetti sorprendenti per il successo in campo professionale. L’ottima protezione di Venere e Mercurio porta a sollecitare gli innamorati a sposarsi al più presto. Incontro sì con Capricorno.

Cancro, 4 stelle: potrete realizzare meglio i vostri progetti con l’aiuto di altre persone ma proprio le collaborazioni saranno il vostro punto debole. La Luna illumina la vigilia di Natale in ambito sentimentale e familiare. Incontro sì con i Pesci.

Oroscopo Natale 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone, 4 stelle: passione e speranza grazie alla splendida posizione di Marte mentre Venere, stabile nel campo della vita pratica, facilita l’attività. Buone notizie in arrivo grazie a Mercurio e opportunità in ambito professionale. Marte porta nuovi amori. Incontro sì con Pesci.

Vergine, 5 Stelle: fortuna e liete novità nelle giovani coppie grazie alla Luna che entra nel segno la mattina della Vigilia di Natale e fino al 26. Dedicatevi all’amore ed al relax. Incontro sì con Cancro.

Bilancia, 3 Stelle: il vostro Natale anticipa belle novità per il nuovo anno ma i prossimi giorni potrebbero rivelarsi molto stancanti. Date priorità alla vita in famiglia. L’amore è un sogno bellissimo. Incontro sì con i Gemelli.

Scorpione, 5 Stelle: in vista del 2022 potrebbe esserci spazio per un amore romantico ma anche un po’ segreto. Se il vostro lavoro è a contatto con il pubblico, grandi soddisfazioni in arrivo! Incontro sì con Pesci.

Oroscopo Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, 4 Stelle: l’amore si tinge di rosso e passione. Grande forza per la donna del segno anche se trascorrerà le prossime giornate in casa quando invece sogna di essere altrove. Incontro sì? La scelta sarà tra Ariete o Leone, Acquario o Sagittario.

Capricorno, 5 stelle: è questo il segno protagonista del periodo in quanto può contare sulle positività dell’intero zodiaco. Avete tutti una stella speciale che vi segue. Incontro sì con Gemelli.

Acquario, 5 stelle: in arrivo un nuovo colpo di fortuna in amore, dopo quello ottenuto nel lavoro. Incontro sì con Sagittario.

Pesci, 5 stelle: non mancherà un po’ di agitazione a causa di Marte poco armonico ma Venere resta sempre aperta alle richieste del cuore. E’ possibile un nuovo dialogo in famiglia. Incontro sì con Leone.