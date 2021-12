Dopo l’oroscopo 2022 di Paolo Fox, è il turno delle previsioni di Branko per il nuovo anno. Quali saranno i segni più fortunati? E quali invece faticheranno un po’ di più nel riuscire a trovare il proprio posto al sole nel prossimo anno in arrivo? L’oroscopo 2022 di Branko, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono tratte dal “Calendario Astrologico 2022”. L’esperto di astri ha voluto condividere alcune previsioni con i suoi lettori.

Oroscopo Branko 2022, previsioni Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: sarà un anno di grandi svolte ma anche dinamico e innovativo. Nel 2022 troverete in voi risorse valide per tutti gli ambiti e la capacità di realizzare ciò che vi preme. Tuttavia, nonostante quanto emerso dall’oroscopo di Branko, non sarà comunque un anno semplice poichè Giove vi è in opposizione fino a ottobre, ma dovrete dimostrare di saper essere anche pazienti e diplomatici, capacità vi saranno fornite da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre.

Toro: non sarà un anno facile, ma questo non sarà sufficiente a fermarvi. Potrete contare su Plutone, Nettuno e Giove. Il periodo migliore per le nuove conquiste, sarà l’autunno.

Gemelli: il 2022 sarà un anno di transizione e trasformazioni, che lasceranno un segno per il futuro. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi. Sarete però accompagnati dalla carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

Branko: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: fate buon uso della fortuna, ma non adagiatevi sugli allori. Dovete sistemare le cose che ancora non quadrano nella vostra vita e potrete farlo con Giove, che vi assiste ormai da qualche anno.

Leone: nuove travolgenti passioni sono in arrivo, lanciatevi e godetevi il momento. Sarete particolarmente fortunati nell’elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno.

Vergine: dovrete lottare come mai prima per affermare le vostre idee. Alla ricerca del perfetto equilibrio, potreste perdere di vista situazioni piacevoli, persone che sembrano portarvi da lontano un messaggio di felicità.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per il terzo anno avrete Saturno contro, ma saprete farvi valere. Eccellenti nelle condizioni di affari così come in amore, dove potrete avere l’occasione che tanto aspettavate.

Scorpione: fortuna e amore; sarà il segno più romantico dell’anno. Per voi ci sarà qualche momento di crisi o di debolezza tra marzo e aprile, luglio e agosto. Colpa di Marte, in postazione nemica, ma tutti i pianeti lenti sono per voi positivi.

Sagittario: anche quest’anno prima di prendere una decisione o di accettare una proposta, sarete assaliti da mille dubbi e incertezze, ma questo non è necessariamente un fatto negativo. Potrebbero arrivare cambiamenti che però non avreste voluto.

Oroscopo 2022 Branko, Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: nel 2022 la vostra vita inizierà a prendere una nuova direzione. Saturno nel segno tornerà nel mese di dicembre.

Acquario: nel 2022 vivrete una nuova fase della vita veramente nuova e felice, che alla fine troverà il suo punto fermo. Troppe grane materiali si sono riversate sulle vostre spalle e dovrete cercare di riportare tutto in ordine.

Pesci: Saturno darà notizie positive per il vostro privato, la famiglia in primo luogo, ma anche per la vita professionale e gli affari. Dopo tante beghe legali, finalmente giustizia sarà fatta. Ad ottobre numerose possibilità in arrivo.