Oroscopo 2025 di Simon & The Stars: le stelle di tutti i segni, ecco le previsioni per il nuovo anno

L’astrologo Simon & The Stars svela le previsioni zodiacali per il 2025. Scopri amore, lavoro e nuove opportunità per ogni segno!

Il 2025 è un anno che promette energia e trasformazione per tutti i segni dello zodiaco, secondo l’astrologo Simon & The Stars, che ha appena pubblicato il suo Oroscopo 2025 insieme a Claudio Roi per Rizzoli. Un’opera che associa ogni segno zodiacale a un film cult, sottolineando il tema della libertà, del riscatto e dell’azione.

Simon & The Stars descrive il 2025 come l’anno in cui si passa “dalla consapevolezza all’azione”. Il merito è di due pianeti: Urano e Nettuno, che cambieranno posizione portando energia nuova. Se il 2024 è stato l’anno della “scossa”, il 2025 segnerà il momento di entrare in scena e diventare protagonisti.

Ecco le anticipazioni per ciascun segno zodiacale in esclusiva su FQMagazine.

Ariete: tempo di responsabilità e crescita

Il 2025 vi vedrà entrare in una nuova fase di maturità. Sul lavoro, si aprono opportunità di promozione o di avvio di progetti indipendenti. Nella vita personale, saranno favoriti passi importanti come una convivenza o l’arrivo di un figlio.

Toro: l’anno del riscatto

Sarà un anno di rivalsa, con occasioni che arriveranno soprattutto nella seconda metà del 2025. Giove vi regalerà contatti preziosi e la possibilità di costruire una nuova identità, sia professionale che sentimentale.

Gemelli: addio alla confusione

Dal 2012 vi siete sentiti senza una direzione chiara, ma il 2025 porterà finalmente stabilità. Potrete definirvi con maggiore sicurezza, evitando dispersioni di energia.

Oroscopo 2025, Cancro: sblocchi in amore e lavoro

Dopo anni difficili, arriva il momento di dire “basta” a situazioni tossiche. Giove vi aprirà nuove porte, permettendovi di realizzare finalmente i vostri desideri.

Leone: ritorno alla luce

Il 2025 sarà il vostro anno per rilanciare progetti accantonati e riscoprire la fiducia in voi stessi, sia sul lavoro che in amore.

Vergine: lasciarsi andare

Dopo periodi difficili, è arrivato il momento di danzare liberamente. Riscoprirete la passione, con grandi soddisfazioni in ambito personale e professionale.

Bilancia: tornare protagonisti

Il 2025 segna la fine di anni vissuti nell’ombra. Sarete pronti ad affermare le vostre priorità, superando la paura di volare e puntando sui vostri obiettivi.

Scorpione: pace e rinascita

Dopo anni di difficoltà legate alla casa o alla famiglia, troverete finalmente stabilità. La seconda metà dell’anno sarà ricca di esplorazioni e novità.

Oroscopo 2025, Sagittario: magia e traguardi

Dopo anni di sacrifici, ritroverete ciò che sembrava perduto. Il 2025 porterà successi concreti, sia nella sfera personale che professionale.

Capricorno: mille strade da scegliere

Dopo un periodo di responsabilità pesanti, arriva la libertà di scegliere la strada che più vi rappresenta. Sarà un anno di decisioni importanti.

Acquario: riscoprire il potere personale

Un anno di introspezione e crescita. Con Giove a favore, il vostro carisma sarà irresistibile, portando grandi opportunità, soprattutto in amore.

Pesci: la poesia della rinascita

Dopo due anni di sacrifici, il 2025 sarà un anno di rilancio. Saturno lascerà spazio a nuove possibilità, permettendovi di sognare di nuovo.

Il 2025 sarà un anno di grandi svolte per ogni segno zodiacale. Lasciatevi ispirare dai pianeti e dai consigli di Simon & The Stars per affrontare con energia il nuovo anno.