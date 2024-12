Paolo Fox svela l’Oroscopo 2025, ecco i grafici: tutte le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo 2025 con previsioni per amore, lavoro e fortuna. Scopri cosa dicono le stelle per il tuo segno.

Nel corso della diretta de I Fatti Vostri, il celebre astrologo Paolo Fox ha presentato l’attesissimo Oroscopo 2025. Cosa riservano le stelle per i prossimi 12 mesi? Ecco tutte le previsioni per amore, lavoro e fortuna, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox 2025, i grafici: Ariete, un anno di nuovi inizi

Amore : Partite con grande energia. Venere resterà nel vostro segno per settimane, rendendo giugno un mese di grande passione.

: Partite con grande energia. Venere resterà nel vostro segno per settimane, rendendo giugno un mese di grande passione. Lavoro : Nuovi progetti all’orizzonte. Maggio si prospetta come un periodo fortunato.

: Nuovi progetti all’orizzonte. Maggio si prospetta come un periodo fortunato. Fortuna: Picchi importanti soprattutto nella prima parte dell’anno.

Toro: chiarezza e svolte importanti

Amore : Gennaio e febbraio saranno mesi decisivi per chiarire eventuali problemi. Venere porterà romanticismo in estate.

: Gennaio e febbraio saranno mesi decisivi per chiarire eventuali problemi. Venere porterà romanticismo in estate. Lavoro : Attenzione alle tensioni. Maggio sarà un mese propizio per nuove opportunità.

: Attenzione alle tensioni. Maggio sarà un mese propizio per nuove opportunità. Fortuna: Occhio a ottobre, mese sotto pressione.

Gemelli: opportunità lavorative

Amore : Marzo e luglio saranno mesi chiave per i sentimenti.

: Marzo e luglio saranno mesi chiave per i sentimenti. Lavoro : Giove nel segno porterà vantaggi a giugno, ma attenzione a qualche incertezza nei primi mesi.

: Giove nel segno porterà vantaggi a giugno, ma attenzione a qualche incertezza nei primi mesi. Fortuna: Luglio sarà un mese di grande forza.

Cancro: anno di rivoluzioni

Amore : Agosto sarà il mese migliore per il cuore.

: Agosto sarà il mese migliore per il cuore. Lavoro : Successi nella seconda parte dell’anno, con novembre e dicembre protagonisti.

: Successi nella seconda parte dell’anno, con novembre e dicembre protagonisti. Fortuna: Tra febbraio e maggio potrebbero emergere problemi familiari da risolvere.

Leone: al top assoluto

Amore : Gennaio-maggio sono ideali per chi vuole sposarsi o rafforzare una relazione.

: Gennaio-maggio sono ideali per chi vuole sposarsi o rafforzare una relazione. Lavoro : Un anno in cui potete ottenere tutto ciò che desiderate.

: Un anno in cui potete ottenere tutto ciò che desiderate. Fortuna: Maggio sarà un mese che colpirà al cuore.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Vergine: dalla confusione alla chiarezza

Amore : Da giugno il cielo migliora e apre nuove possibilità.

: Da giugno il cielo migliora e apre nuove possibilità. Lavoro : Da maggio potrete finalmente concretizzare progetti.

: Da maggio potrete finalmente concretizzare progetti. Fortuna: Cresce nella seconda parte dell’anno.

Bilancia: opportunità da cogliere

Amore : Giugno e luglio saranno mesi fertili per i sentimenti.

: Giugno e luglio saranno mesi fertili per i sentimenti. Lavoro : Da gennaio a giugno ci saranno ottime occasioni. Lieve calo tra giugno e luglio.

: Da gennaio a giugno ci saranno ottime occasioni. Lieve calo tra giugno e luglio. Fortuna: Da agosto a ottobre mesi positivi.

Scorpione: un anno di cambiamenti

Amore : Ottime prospettive fino a giugno. Venere sarà dalla vostra parte a novembre.

: Ottime prospettive fino a giugno. Venere sarà dalla vostra parte a novembre. Lavoro : La seconda parte dell’anno sarà ideale per nuovi progetti.

: La seconda parte dell’anno sarà ideale per nuovi progetti. Fortuna: Il 2025 sarà l’anno della svolta.

Sagittario: amore in crescita

Amore : Dicembre sarà il mese più bello. Attenzione però a relazioni in crisi con Giove in opposizione.

: Dicembre sarà il mese più bello. Attenzione però a relazioni in crisi con Giove in opposizione. Lavoro : Tra agosto e dicembre si presenteranno le migliori occasioni.

: Tra agosto e dicembre si presenteranno le migliori occasioni. Fortuna: Periodo altalenante nei primi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Capricorno: cambiamenti in vista

Amore : Agosto e settembre saranno i mesi più importanti per i sentimenti.

: Agosto e settembre saranno i mesi più importanti per i sentimenti. Lavoro : I primi mesi saranno essenziali per ottenere risultati.

: I primi mesi saranno essenziali per ottenere risultati. Fortuna: Dopo giugno, potrebbe esserci qualche difficoltà da affrontare.

Acquario: sfide e soddisfazioni

Amore : Aprile sarà un mese importante per chi pensa al matrimonio o a un figlio.

: Aprile sarà un mese importante per chi pensa al matrimonio o a un figlio. Lavoro : Fino a giugno il cielo sarà favorevole per nuove opportunità.

: Fino a giugno il cielo sarà favorevole per nuove opportunità. Fortuna: Occasioni da sfruttare soprattutto in primavera.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Pesci: successi in arrivo