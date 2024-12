Oroscopo 2025: le previsioni di Simon & The Stars segno per segno su amore, fortuna e lavoro

Oroscopo 2025: come sarà secondo le previsioni di Simone & The Stars? Il nuovo anno è ormai dietro l’angolo, pronto a portare con sé energia rinnovata, cambiamenti e opportunità. Ecco una panoramica delle previsioni zodiacali segno per segno, con un focus su amore, lavoro e fortuna per ciascun segno.

Oroscopo 2025 secondo Simon & The Stars per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Dopo un 2024 carico di sfide, il nuovo anno sarà per l’Ariete una vera rinascita. Sarà il momento di lasciarsi alle spalle le tensioni e costruire relazioni più autentiche, sia per chi è single che per chi vive già una relazione. Ci sarà spazio per nuovi inizi e una riorganizzazione delle priorità.

Toro – Il Toro si concentrerà sulla stabilità e sui progetti a lungo termine. Dopo tanti sforzi, il 2025 porterà premi meritati: promozioni, nuovi amori e successi personali. La svolta arriverà soprattutto a partire dalla primavera, con aprile come mese di grande crescita.

Gemelli – Per i Gemelli, il 2025 sarà l’anno della leggerezza e del riscatto. Saturno non sarà più un peso, lasciando spazio a emozioni positive e grandi opportunità, specialmente in amore. Estate e autunno saranno stagioni chiave per rinnovamenti personali e relazionali.

Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Il Cancro ritroverà grinta e determinazione. Plutone non sarà più in opposizione, favorendo successi sia professionali che sentimentali. I rapporti di coppia si rafforzeranno e la salute seguirà un andamento positivo.

Leone – Il Leone tornerà protagonista, con Urano che finalmente sosterrà il segno dopo anni difficili. Sarà un periodo di crescita personale e professionale, con momenti magici in febbraio, ideali per matrimoni o nuovi progetti familiari.

Vergine – Senza più Nettuno e Saturno in opposizione, la Vergine vivrà un anno all’insegna della rinascita. Nuove amicizie e orizzonti positivi illumineranno la seconda metà dell’anno. Anche in amore, sarà un periodo di riscoperta e passione, con possibilità sorprendenti per i single.

Il nuovo anno per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Coraggio e chiarezza caratterizzeranno il 2025 della Bilancia. Inizio anno promettente, con nuove conquiste personali e relazionali. Viaggi e trasferte lavorative saranno particolarmente produttivi, e chi è single avrà stelle favorevoli nei mesi di luglio, ottobre e dicembre.

Scorpione – Il 2025 sarà l’anno della guarigione per lo Scorpione, che chiuderà definitivamente con il passato. Giove offrirà opportunità concrete per realizzare sogni rimandati, sia sul piano finanziario che personale.

Sagittario – Il Sagittario si lascerà alle spalle i conflitti del 2024. Nettuno tornerà favorevole, aprendo la strada a nuove possibilità in amore, lavoro e salute. Febbraio e marzo saranno mesi chiave per incontri speciali, mentre l’estate porterà stabilità e successo in molteplici ambiti.

L’oroscopo di Capricorno, Acquario e Pesci per il 2025

Capricorno – Per il Capricorno, il 2025 sarà l’anno delle decisioni importanti. Con Saturno e Nettuno nella Quarta Casa, sarà il momento di ridefinire le priorità e chiudere con ciò che non serve più. Giugno si rivelerà un mese speciale per la passione e la creatività.

Acquario – Il 2025 segnerà la fine di un periodo difficile per l’Acquario. La primavera porterà gioie e soddisfazioni, mentre i mesi estivi e autunnali offriranno occasioni d’oro in amore e sul lavoro. I single avranno opportunità significative a maggio, luglio e ottobre.

Pesci – Il 2025 sarà per i Pesci un anno di rinascita, sia fisica che spirituale. Nettuno e Saturno lavoreranno in armonia, offrendo nuove opportunità e stabilità. Da giugno in poi, i Pesci potranno concretizzare grandi cambiamenti, con prospettive positive sia in amore che in famiglia.