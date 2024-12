Oroscopo 2025 Paolo Fox, le previsioni: scopri i segni più fortunati

Oroscopo 2025 Paolo Fox: quali sono le previsioni per tutti i segni in vista del nuovo anno? Il celebre astrologo Paolo Fox ha già pubblicato le sue attese previsioni per l’anno prossimo nel libro edito da Cairo Editore. Scopriamo insieme cosa dice il suo oroscopo per ogni segno zodiacale, con un focus su amore, lavoro e salute.

Oroscopo 2025 Paolo Fox per tutti i segni: i più fortunati

Ariete – Con Giove al vostro fianco, il 2025 si apre sotto una buona stella. La prima metà dell’anno sarà ideale per affrontare questioni legali e finanziarie, mentre il lavoro offrirà opportunità di crescita e incontri stimolanti.

Toro – Il nuovo anno rappresenta una svolta. È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e puntare su scelte coraggiose. Marte attivo fino ad aprile favorisce energia e risoluzione di problemi, inclusi quelli legali.

Gemelli – Giove vi dona ottimismo e vitalità, specialmente nella prima parte dell’anno. Attenzione però a Saturno dissonante: sarà fondamentale concentrarsi su ciò che conta davvero.

Cancro – Il 2025 promette soddisfazioni importanti, specialmente nei primi cinque mesi. Con Giove che entra nel segno, si prospettano cambiamenti positivi e la possibilità di allontanare persone negative.

Leone – L’anno segna l’inizio di un triennio di grande crescita. Opportunità lavorative, successi personali e la forza per affermare le proprie idee caratterizzano questo periodo brillante.

Vergine – Dopo un 2024 di transizione, il 2025 vi vede protagonisti di una crescita graduale. La capacità di risolvere i problemi vi porterà a prendere decisioni che favoriranno il vostro benessere.

Bilancia – Un anno dinamico e pieno di energia. Non mancheranno piccoli ostacoli a marzo e maggio, ma saranno facilmente superabili grazie alla vostra capacità di mediazione.

Scorpione – Con il ritorno favorevole di Giove e Saturno al vostro fianco, il 2025 sarà l’anno del successo. Da metà anno in poi, tutto sarà più semplice e appagante.

Sagittario – Nonostante un inizio d’anno sfidante, i momenti positivi non mancheranno, grazie a Venere favorevole. Con perseveranza, riuscirete a superare ogni ostacolo.

Capricorno – Il nuovo anno consoliderà i progetti avviati, ma potrebbero esserci tensioni con chi non condivide il vostro impegno. Restate concentrati sui vostri obiettivi.

Acquario – Già dalla fine del 2024 avrete notato cambiamenti importanti. Nel 2025, Urano favorirà trasformazioni significative, portandovi a nuove scoperte personali e professionali.

Pesci – Il 2025 inizia con qualche vuoto da colmare, ma la seconda metà dell’anno sarà ricca di passioni per i single e momenti emozionanti grazie a Nettuno.